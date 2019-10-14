Группы ZELENO и Корабли дали концерты в зоне АТО для военнослужащих

Украинские группы ZELENO и группа Корабли, провели концерт в зоне АТО для Нацгвардии и военнослужащих, в честь праздника Покрова.

Группа ZELENO - молодая украинская группа, в составе Пастырева Николая и Пастыревой Евгении. Клипы и песни группы собирают миллионные просмотры на YouTube и играют на топовых украинских радиостанциях. Популярные песни: "Без тебя", "Катамаран", "Шуба", и многие другие.

Группа Корабли, во главе с фронтменом, Александром Ищуком, известный такими песнями как "Україна", "Шлях до мрії" и "Карпати", был создан три года назад.

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В репертуаре группы есть много лирических и драйвовых песен. Как говорит сам фронтмен группы: "Для нас очень важно дарить людям настоящую украинскую музыку, со всем его национальным колоритом и большой душой."

Концерты состоялись под патронатом гражданско-военного координационного центра. В концертный тур вошли такие города как: Волноваха, поселок Старогнатовка, Гранитное, и родной город группы ZELENO - Мариуполь.

Как говорят сами участники групп, для них - это большое удовольствие и честь дарить нашим ребятам праздник.

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"Для нас очень важно было сделать праздник для людей, которые защищают нас, хотелось донести им благодарность от всего украинского народа, мы ценим наших ребят и невероятно благодарны им за оборону" - делятся участники групп.

Особенно ребята были рады видеть солистку группы ZELENO, Евгению, как говорят бойцы "как будто украинская Мерлин Монро пришла, чтобы наглядно показать, каких красивых девушек мы защищаем на нашей родной земле".

"Спасибо нашим украинским музыкантам, что нашли время и много энергии чтобы подарили хорошее настроение бойцам. Ваши песни остались в наших сердцах. Хочу пожелать группам хорошего творческого пути и удачи" - подполковник Ксенз Андрей Григорьевич и группа ЦВС.

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