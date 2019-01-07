''Змея заползет'': Волочкова слилась с природой и сделала громкое признание

Известная российская светская львица и бывшая балерина Анастасия Волочкова заявила, что остается жить на Мальдивах, а приезжать в Россию будеттолько по "творческой необходимости".
Волочкова опубликовала в Instagram целую серию фото и сразу несколько шпагатов.
"Как вам #шпагатволочковой в джунглях? Слиться с природой, дотянуться ногами до верхушек деревьев и просто передать вам мальдивский привет! У меня тут сегодня таинственное новоселье!" — подписала она один из шпагатов.
Анастасия Волочкова
instagram.com/volochkova_art/
В комментариях не обошлось без насмешек: "Змея может заползти", "Ну сколько можно! Все должно быть в меру".
Анастасия Волочкова
instagram.com/volochkova_art/
Волочкова отдыхает на Мальдивах вместе с возлюбленным, который, по ее словам, подарил ей на Новый год кольцо с рубином и бриллиантами.
Анастасия Волочкова
instagram.com/volochkova_art/
Анастасия Волочкова
instagram.com/volochkova_art/
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Волочкова в очередной раз подверглась критике из-за пляжного фото. Пользователи не оценили ее хвастовства.