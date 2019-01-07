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''Змея заползет'': Волочкова слилась с природой и сделала громкое признание

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Известная российская светская львица и бывшая балерина Анастасия Волочкова заявила, что остается жить на Мальдивах, а приезжать в Россию будеттолько по "творческой необходимости".

Волочкова опубликовала в Instagram целую серию фото и сразу несколько шпагатов.

"Как вам #шпагатволочковой в джунглях? Слиться с природой, дотянуться ногами до верхушек деревьев и просто передать вам мальдивский привет! У меня тут сегодня таинственное новоселье!" — подписала она один из шпагатов.

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Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова

instagram.com/volochkova_art/

В комментариях не обошлось без насмешек: "Змея может заползти", "Ну сколько можно! Все должно быть в меру".

Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова

instagram.com/volochkova_art/

Волочкова отдыхает на Мальдивах вместе с возлюбленным, который, по ее словам, подарил ей на Новый год кольцо с рубином и бриллиантами.

Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова

instagram.com/volochkova_art/

Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова

instagram.com/volochkova_art/

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Волочкова в очередной раз подверглась критике из-за пляжного фото. Пользователи не оценили ее хвастовства.

Персона
Анастасия Волочкова
Место
Мальдивы
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