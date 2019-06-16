"Заказывали в номер шампанское": Петросяна поймали со Степаненко в Дубае

Российскому комик Евгений Петросян был замечен на отдыхе в Дубае (ОАЭ) со своей бывшей женой Еленой Степаненко.

По словам работников отеля, где отдыхала сладкая парочка, они регулярно заказывали в номер фрукты и шампанское. Об этом сообщает TOP News.

Евгений Петросян и Елена Степаненко armenia.im

Судя по постам Петросяна в Instagram, экс-супруги не отказывали себе в острых ощущениях: гоняли на Lamborghini и отправлялись на морские прогулки.

По возвращению в Москву Петросян опубликовал фото в деловом костюме.

"Вернулся в родную гавань! За работу", — подписал юморист публикацию.

Многие подписчики считают, что "родная гавань" — это Степаненко, с которой артист прожил 33 года.

К тому же Петросян был замечен у ее дома. Эта информация появилась в Telegram-канале "Только никому".

"Он приехал на машине бизнес-класса, с большим букетом цветов, прошел мимо вахтерши, поздоровался, а она расцвела от внимания своего кумира", — пишет очевидец.

telegram.me/spletni_tg

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 ноября 2018 года в Москве суд официально оформил развод юмориста Евгения Петросяна и Елены Степаненко.

Напомним, слухи о разводе Петросяна и Степаненко появились еще в августе 2018 года. Супруги прожили в браке много лет, но, поговаривают, 72-летний комик увлекся молодой помощницей, с которой работает уже не первый год.

Также бытует мнение, что первый шаг к расторжению брака сделала супруга артиста. Несколько месяцев между супругами шел громкий раздел всего вместе нажитого имущества на общую сумму в полтора миллиарда рублей. Иск о разделе имущества все это время рассматривался в суде.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.