"Все началось у нас со съемок": брошенный Козловский заявил о семейном положении

Украинский поп-певец Виталий Козловский, которого в сентябре 2017 года бросила невеста, звезда шоу "Холостяк" Рамина Эсхакзай, вспомнил на страницах в соцсети о том, с чего начались его отношения с возлюбленной и заявил о своем нынешнем семейном положении.
Как отметил артист на личной странице в Instagram, он и его бывшая невеста "друг друга отпустили на все четыре стороны".
Всё началось у нас со съёмок клипа #ОтпускаюНа ... Собственно, со временем так и произошло, мы друг друга ОТПУСТИЛИ НА ВСЕ ЧЕТЫРЕ СТОРОНЫ... ⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️ Ты пишешь мне : "Скучаю", я в этом сомневаюсь. Не злюсь и не страдаю, а просто закрываюсь. Ловлю себя на мысли, как все закономерно. Всегда уходит быстро, все то, что чрезмерно. Есть новые этапы в любых из отношений, И лишь дегенераты не видят изменений. Играться в расставания или копить обиды, Какие-то сценарии изображать для вида. Так глупо и бессмысленно, я в это не играю, Но с болью вижу истину и просто отвыкаю. #любовьмойгрех
Козловский, недавно извинившийся за скандальный концерт в Москве, опубликовал в соцсети свое пляжное фото, под которым уверенно заявил о том, что он холост.
"I’m single", - коротко на английском описал он свое семейное положение, использовав при этом хештег #freeman ("свободный человек").
Несколькими днями ранее певец вспомнил о том, с чего начинались его отношения с Раминой Эсхакзай, которая после расставания вернулась в Москву.
"Все началось у нас со съемок клипа #ОтпускаюНа ... Собственно, со временем так и произошло, мы друг друга отпустили на все четыре стороны", - отметил он, приложив к своему посту совместную фотографию с Раминой.
Фолловеры артиста заинтересовались, кому же он позволяет так фотографировать себя полуобнаженным.
"Кто фоткал? Не хвастайтесь тем , что вы холост", - указали в комментариях под постом Козловского.
Напомним, 12 сентября стало известно о внезапном расставании Виталия Козловского и Рамины Эсхакзай, которые уже планировали совместную свадьбу.
Очевидно, для певца разлука стала настоящей травмой, после чего в сети он начал публиковать стихи и грустные фото, которые спустя несколько дней уже стали поводом насмешек со стороны пользователей соцсети.
В свою очередь, Козловского потроллила и сама Рамина, которая позабавила сеть шуточным постом, пародирующим "трагедию" исполнителя.
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