В России сын известного актера высморкался в деньги на камеру: сеть в гневе

Сын российского актера и телеведущего Игоря Верника Григорий высморкался в банкноту в пять тысяч рублей.

Соответствующее фото опубликовал на своей странице в Instagram продюсер Андрей Разин, где выразил свое возмущение по поводу данного поступка.

"Считаю оскорблением поведение студента МХАТа Григория Верника, сына известного актера Игоря Верника. Вытирать нос пятитысячными купюрами, когда страна голодает и люди еле сводят концы с концами. Так оскорблять нашу национальную валюту считаю недопустимым", — заявил Разин.

Пользователи сети поддержали продюсера и также оставили под его постом гневные комментарии:

"Согласны на все сто","Если бы подобная "золотая молодежь" знала цену заработанных своим трудом денег, то не вытирала бы нос Дензнаками РФ. Какое позорище и сынуле и папе, воспитавшему Пустышку!", "Походу мы уже второе дно пробили... Время включить грустную музыку и начать спускать шлюпки на воду".

Сеть в гневе из-за выходки сына Григория Верника instagram.com/razin_andrei_lm

Сеть в гневе из-за выходки сына Григория Верника instagram.com/razin_andrei_lm

Сам Игорь Верник поспешил оправдать своего сына. По его словам, этот кадр был сделан на съемочной площадке.

"Это кадр из короткометражки, в которой он снялся. Он там играет подонка", — рассказал Верник Telegram-каналу "Подъем".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 52-летний Игорь Верник заинтриговал снимком с юной подругой. Шоумен даже посвятил девушке стихи.

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