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В России сын известного актера высморкался в деньги на камеру: сеть в гневе

2.6т Читать материал на украинском

Сын российского актера и телеведущего Игоря Верника Григорий высморкался в банкноту в пять тысяч рублей.

Соответствующее фото опубликовал на своей странице в Instagram продюсер Андрей Разин, где выразил свое возмущение по поводу данного поступка.

"Считаю оскорблением поведение студента МХАТа Григория Верника, сына известного актера Игоря Верника. Вытирать нос пятитысячными купюрами, когда страна голодает и люди еле сводят концы с концами. Так оскорблять нашу национальную валюту считаю недопустимым", — заявил Разин.

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Пользователи сети поддержали продюсера и также оставили под его постом гневные комментарии:

"Согласны на все сто","Если бы подобная "золотая молодежь" знала цену заработанных своим трудом денег, то не вытирала бы нос Дензнаками РФ. Какое позорище и сынуле и папе, воспитавшему Пустышку!", "Походу мы уже второе дно пробили... Время включить грустную музыку и начать спускать шлюпки на воду".

Сеть в гневе из-за выходки сына Григория Верника

Сеть в гневе из-за выходки сына Григория Верника

instagram.com/razin_andrei_lm

Сеть в гневе из-за выходки сына Григория Верника

Сеть в гневе из-за выходки сына Григория Верника

instagram.com/razin_andrei_lm

Сам Игорь Верник поспешил оправдать своего сына. По его словам, этот кадр был сделан на съемочной площадке.

"Это кадр из короткометражки, в которой он снялся. Он там играет подонка", — рассказал Верник Telegram-каналу "Подъем".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 52-летний Игорь Верник заинтриговал снимком с юной подругой. Шоумен даже посвятил девушке стихи.

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Персона
Игорь Верник
Место
Россия
Теги
звезды Instagram
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Червоний Данило
Червоний Данило
это нормально для русских. деревянный рубль никогда не считался деньгами..так ..кусок тряпки обосранной...
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филипп филипыч
филипп филипыч
да лан я в газпроме работал зад стольниками подтирал от неожиданного отсутсвия бумаги
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Борисс Робот
Борисс Робот
филипп филипыч, кому зад подтирал...???
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CARGO 100
CARGO 100
филипп филипыч, а сейчас где?
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