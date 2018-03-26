Украинскую звезду Голливуда заподозрили в третьей беременности

Голливудскую актрису с украинскими корнями Милу Кунис заподозрили в беременности третьим ребенком.

Поклонники поговаривают, что совсем скоро Кунис родит еще одного малыша своему супругу, актеру Эштону Катчеру, передает Viva.

Подозрения об интересном положении появились у поклонников звезда все реже стала появляться на публике, а ее последние выходы в свет запомнились нарядами бесформенного фасона.

Мила Кунис

Кроме того, одна из подруг Милы сообщила, что она действительно беременна. Если верить слухам, Кунис сама рассказала о предстоящем пополнении. Впрочем, с официальными сообщениями актриса и ее муж пока не спешат.

Отметим, что многих искренне удивила новость о предполагаемой беременности актрисы, ведь ранее она заявляла, что после рождения двоих детей решила больше не рожать.

Эштон Катчер и Мила Кунис

Напомним, Мила Кунис родилась в украинском городе Черновцы, однако когда ей было семь лет, семья эмигрировала в США. В 2014 году Кунис и Катчер поженились. Они воспитывают двоих детей - дочь Уайатт и сына Димитрия.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Катчер откровенно признался, что онбыл первым мужчиной, с которым поцеловалась Кунис.