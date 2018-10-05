''Ты умираешь'': российская знаменитость угодила в больницу после концерта

Российский комик, актер и резидент Comedy Club Павел Воля после выступления в Иркутске 4 октября угодил в местную больницу.

Как пишет "Комсомольская правда", причину госпитализации артиста врачи называть по этическим причинам отказались. Лишь со временем стало известно, что Воля прошел осмотр и был отпущен, так как подозрения на аппендицит не подтвердились.

Фото: weacom.ru

За это время новость, в том числе и не до конца верная информация, разлетелись по страницам таблоидов и соцсетей, спровоцировав ажиотаж вокруг госпитализации комика.

Когда же слухи достигли пика, юморист решил записать обращение к поклонникам. Видео опубликовал Telegram-канал "112".

"Записываю это видео, чтобы остановить истерику. Звонят, пишут со всех концов: "Павел, ты умираешь! Как там у тебя?" Рассказываю. Я нахожусь в Иркутске, и в это время все СМИ перепечатали одну и ту же хрень, что Павел Воля выплюнул прямо на сцене аппендицит, отрезали полживота ему, заодно и ногу отмахнули…", - посмеялся он.

Фрагмент с видео

"Заболел живот на самом деле, - продолжил Воля. - Сделал УЗИ, посмотрели на меня и сказали: "Дружок, езжай ты домой. Меньше соленой рыбы надо лопать на Байкале. Попей водички и ложись спать".

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