"Склад химотоходов": выяснилось, что сгубило Началову

Российская поп-певица Юлия Началова, которая умерла в Москве 16 марта, сравнивала свою жизнь с существованием "на складе химических отходов".

Как пишет "Газета.Ru", так звезда 2000-х отзывалась о проблемах с имплантатами — после неудачной пластической операции в 2007 году у нее начались проблемы со здоровьем.

Так, импланты не прижились и вызвали заражение крови и отказ почек, на фоне чего возникла подагра. Ее называют роковой болезнью, которая и погубила певицу.

Юлия Началова makaroka.com

"Если виноваты импланты, то как могут в дорогой американской клинике в наше продвинутое время делать столь примитивные операции так плохо, чтобы от этого умирали?" — возмутилась предпринимательница Лена Ленина, близкая подруга Началовой.

Еще при жизни российская поп-звезда успела рассказать о причинах, по которым решилась на процедуру.

В первую очередь она назвала моду на модификации тела, а второй — недовольство внешним видом после грудного вскармливания ее дочери Веры. Ребенок от брака с футболистом Евгением Алдониным родился в 2006-м, а летом следующего года исполнительница уже легла под нож несмотря на советы врачей повременить.

После тяжелых последствий пластики Началова, вероятно, изменив свое мнение, старалась убедить поклонниц не повторять ее ошибок.

Юлия Началова Комсомольская правда

Более подробно о болезнях и диагнозах Юлии Началовой читайте здесь.

Напомним, 38-летняя Юлия Началова последнее время пребывала в крайне тяжелом состоянии. В начале марта стало известно о ее плохом самочувствии, а уже 11 числа она была госпитализирована в реанимацию с критически высоким уровнем сахара в крови. Вместе с этим возникли и другие осложнения, среди которых пневмония, сепсис и гангрена.

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