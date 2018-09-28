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"Ролевые игры": Потап озадачил фанатов странным видео

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Популярный рэп-исполнитель и продюсер Потап (Алексей Потапенко), который сейчас вместе с певицей Настей Каменских находится в американском городе Майами, поделился с подписчиками странной видеозаписью.

На видео музыкант позирует с красным ободком в виде рожек черта. Ролик опубликован на странице Потапа в Instagram.

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Певец поворачивает голову, показывая, как рожки блестят на солнце.

Пользователи неоднозначно отреагировали на ролик, кое-кто даже предположил, что Потап и Настя Каменских устроили ролевые игры.

"У вас там ролевые игры", "У Насти стырил", "Леха забрал у стриптезерши рожки? Верни обратно", "Потап, новый стиль отстой", "Гламурный сатана", - пишут поклонники в комментариях.

"Ролевые игры": Потап озадачил фанатов странным видео
"Ролевые игры": Потап озадачил фанатов странным видео
"Ролевые игры": Потап озадачил фанатов странным видео
"Ролевые игры": Потап озадачил фанатов странным видео
"Ролевые игры": Потап озадачил фанатов странным видео

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, певица Настя Каменских, которой приписывают роман с ее экс-коллегой по дуэту "Потап и Настя" Алексеем Потапенко, взволновала фанатов новым совместным снимком с "возлюбленным".

Персоны
Алексей Потапенко (Потап)Настя Каменских (NK)
Место
СШАМайами
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