Попала в опалу: стало известно о проблемах Брежневой в России

Телеканал НТВ отказался транслировать выступление певицы Веры Брежневой во время вручения ежегодной премии "Нового радио".

Как сообщил "Собеседник", руководство канала внесло исполнительницу в "черный список". Как сообщает СМИ, выступление артистки было вырезано из эфира, который покажут 30 декабря.

По данным источника, на этом настояло телевизионное руководство. Ходят слухи, что представители канала добавили певицу в "черный список", однако официального подтверждения этой информации нет.

Собеседник Вера Брежнева

В чем состоит причина конфликта между НТВ и Верой Брежневой точно неизвестно. Уточняется, что ранее вокалистка наотрез отказывалась давать комментарии корреспондентам федерального канала.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Брежневу раскритиковали из-за неподобающего поведения. Певица во время шоу "Вечерний Ургант" на российском телевидении постоянно перебивала мужа, продюсера Константина Меладзе и пыталась высказаться.