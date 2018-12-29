Попала в опалу: стало известно о проблемах Брежневой в России

Телеканал НТВ отказался транслировать выступление певицы Веры Брежневой во время вручения ежегодной премии "Нового радио".
Как сообщил "Собеседник", руководство канала внесло исполнительницу в "черный список". Как сообщает СМИ, выступление артистки было вырезано из эфира, который покажут 30 декабря.
По данным источника, на этом настояло телевизионное руководство. Ходят слухи, что представители канала добавили певицу в "черный список", однако официального подтверждения этой информации нет.
Собеседник
Вера Брежнева
В чем состоит причина конфликта между НТВ и Верой Брежневой точно неизвестно. Уточняется, что ранее вокалистка наотрез отказывалась давать комментарии корреспондентам федерального канала.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Брежневу раскритиковали из-за неподобающего поведения. Певица во время шоу "Вечерний Ургант" на российском телевидении постоянно перебивала мужа, продюсера Константина Меладзе и пыталась высказаться.