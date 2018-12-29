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Попала в опалу: стало известно о проблемах Брежневой в России

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Телеканал НТВ отказался транслировать выступление певицы Веры Брежневой во время вручения ежегодной премии "Нового радио".

Как сообщил "Собеседник", руководство канала внесло исполнительницу в "черный список". Как сообщает СМИ, выступление артистки было вырезано из эфира, который покажут 30 декабря.

По данным источника, на этом настояло телевизионное руководство. Ходят слухи, что представители канала добавили певицу в "черный список", однако официального подтверждения этой информации нет.

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Собеседник

Собеседник

Вера Брежнева

В чем состоит причина конфликта между НТВ и Верой Брежневой точно неизвестно. Уточняется, что ранее вокалистка наотрез отказывалась давать комментарии корреспондентам федерального канала.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Брежневу раскритиковали из-за неподобающего поведения. Певица во время шоу "Вечерний Ургант" на российском телевидении постоянно перебивала мужа, продюсера Константина Меладзе и пыталась высказаться.

Персона
Вера Брежнева
Место
Россия
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