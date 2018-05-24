От кого родила Лобода? Что известно о вероятных отцах ребенка

Украинская певица Светлана Лобода родила вторую дочь.

Свое интересное положение Лобода тщательно скрывала и подтвердила слухи о пополнении в семье лишь на шестом месяце беременности. При этом имя отца второго ребенка певица до сих пор держит в секрете. OBOZREVATEL предлагает узнать, кого общественность и СМИ называют возможными отцами младшей дочери украинской артистки.

В марте российские СМИ начали распространять информацию, что Светлана беременна от солиста культовой немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна, и эта новость повлекла ажиотаж в сети.

Светлана Лобода и Тилль Лидеманн hellomagazine.com

Светлана и Тилль познакомились в 2017 году на фестивале "Жара" в Баку, тогда певица похвасталась своим подписчикам в Instagram новым звездным товарищем.

"Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь", — подписала тогда Лобода общий кадр с Тиллем. Впрочем, мало кто обратил тогда на это внимание, и многие сочли это лишь дружеским жестом.

Согласно источнику, украинская поп-дива очаровала рокера, весь вечер Лобода и Линдеманн провели вместе и даже не скрывали от журналистов взаимного интереса, обнимались и целовались. После фестиваля знаменитости якобы продолжали тайно встречаться.

Светлана Лобода и Тилль Лидеманн hellomagazine.com

Еще одна публикация лишь больше утвердила предположения поклонников, что Тилль и Светлана не просто дружат, а встречаются. Так, в день его рождения, 4 января, певица оставила трогательное поздравление.

"Мой дорогой Тилль! Ты один из самых талантливых и красивых людей, которых я когда-либо встречала! Я так счастлива, что мы случайно встретились в этом году и стали друзьями. Быть счастливым и чувствовать любовь в каждую минуту этой жизни! С нетерпением жду тебя скоро! Миллионы поцелуев", — написала Лобода.

В феврале 2018 года Лобода призналась, что скучает по немецкому музыканту, опубликовав архивное видео с ним в соцсети.

miss y #Icannotsleeptoday Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 15 Фев 2018 в 4:27 PST

В апреле артистка подогрела слухи об отношениях с Тиллем и посетила один из крупнейших и самых известных музыкальных фестивалей мира - Coachella, который проводят в Лос-Анджелесе, в футболке с изображением обложки альбома группы Rammstein.

Светлана Лобода Super.ru

В свои 57 лет музыкант уже дважды отец, у него уже есть две дочери от разных браков.

Однако незадолго до родов Лободы в сети появилась информация о том, что Линдеманн был выбран менеджментом артистки "для отвода глаз", в то время как настоящим отцом может быть неравнодушный к ней певец Макс Барских.

В своем Instagram-аккаунте артистка опубликовала прошлогоднее видео, в котором Барских целует ее прямо на сцене.

Макс Барских и Светлана Лобода АиФ-Украина

СМИ уже давно пишут о сильной и безответной любви певца к Лободе. В 2008 году он даже резал себе вены из-за неразделенных чувств.

Ранее OBOZREVATEL показывал, как проходила беременность Светланы Лободы.