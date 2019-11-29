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30 ноября • обновлено в 10:58
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"Одета, как с рынка": экс-мужа Лорак застукали с новой пассией

35т
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Бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу был замечен поклонниками с новой пассией.

Читательница Telegram-канала "Только никому..." рассказала, что заметила его с женщиной, которая выглядела не так презентабельно, как бывшая супруга.

Мурата Налчаджиоглу застукали с новой пассией

Мурата Налчаджиоглу застукали с новой пассией

"18 ноября видела бывшего мужа Ани Лорак в аэропорту Шарм-эль-Шейха с девушкой "прости Господи" за 100 рублей. Она все время держалась в двух метрах от него, типа не с ним. Но было видно, что они вместе", – сообщает источник.

Мурат Налчаджиоглу

Мурат Налчаджиоглу

instagram/muratnalca

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По словам читательницы, девушка была одета в спортивный костюм "с рынка", а с собой несла сумку "из перехода". Тем не менее, фотодоказательств она не предоставила, потому, правда это или нет, покажет время.

"Одета, как с рынка": экс-мужа Лорак застукали с новой пассией

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персоны
Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу
Теги
слухи сплетни шоу-бизнес
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