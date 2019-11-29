"Одета, как с рынка": экс-мужа Лорак застукали с новой пассией

Бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу был замечен поклонниками с новой пассией.
Читательница Telegram-канала "Только никому..." рассказала, что заметила его с женщиной, которая выглядела не так презентабельно, как бывшая супруга.
Мурата Налчаджиоглу застукали с новой пассией
"18 ноября видела бывшего мужа Ани Лорак в аэропорту Шарм-эль-Шейха с девушкой "прости Господи" за 100 рублей. Она все время держалась в двух метрах от него, типа не с ним. Но было видно, что они вместе", – сообщает источник.
Мурат Налчаджиоглу
instagram/muratnalca
По словам читательницы, девушка была одета в спортивный костюм "с рынка", а с собой несла сумку "из перехода". Тем не менее, фотодоказательств она не предоставила, потому, правда это или нет, покажет время.
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 января Ани Лорак официально развелась с мужем Муратом Налчаджиоглу, с которым прожила в браке почти 10 лет.
Причиной разрыва отношений стала измена Мурата, которая попала на видео с молодой моделью Яной Беляевой.
Информация о том, что певица решила развестись, появилась в октябре 2018 года.
Иск в суд был подан 4 декабря 2018 года, а первое заседание состоялось 24 декабря.
Брат певицы рассказал подробности, уточнив, что дочь София после развода должна остаться с матерью.
1 февраля Лорак впервые появилась на публике после официального разрыва, показав счастливое фото.
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