"Одета, как с рынка": экс-мужа Лорак застукали с новой пассией

Бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу был замечен поклонниками с новой пассией.

Читательница Telegram-канала "Только никому..." рассказала, что заметила его с женщиной, которая выглядела не так презентабельно, как бывшая супруга.

Мурата Налчаджиоглу застукали с новой пассией

"18 ноября видела бывшего мужа Ани Лорак в аэропорту Шарм-эль-Шейха с девушкой "прости Господи" за 100 рублей. Она все время держалась в двух метрах от него, типа не с ним. Но было видно, что они вместе", – сообщает источник.

Мурат Налчаджиоглу instagram/muratnalca

По словам читательницы, девушка была одета в спортивный костюм "с рынка", а с собой несла сумку "из перехода". Тем не менее, фотодоказательств она не предоставила, потому, правда это или нет, покажет время.

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