"Не умеет любить!" Свадьба Богомолова и Собчак наделала шуму среди звезд

Звезды активно обсуждают информацию о том, что скандальная российская телеведущая Ксения Собчак собралась замуж за Константина Богомолова.

Как сообщает "Телепрограмма", многие уверены, что у отношений парочки есть срок годности, а свадьба не состоится.

Одним из комментаторов оказался бывший участник шоу "Дом 2" Рустем Солнцев, который пояснил, что в данном случае "Богомолов "подсел" на хайп, а Собчак не умеет любить".

Собчак и Богомолов PeopleTalk

"Я не очень верю в эту любовь. Мне кажется, что Богомолов — темная лошадка, и он себя еще проявит. Знакомство с Собчак дало ему известность, вход в богемскую тусовку, он к 44 годам стал художественным руководителем театра на Малой Бронной. И он подсел на "хайп", это же своего рода наркотик: если ощутил кайф, хочется все больше. Сомневаюсь в чувствах этого человека к Собчак. Скорее, она для него — выгодная партия. Если говорить о Ксении Анатольевне, то она женщина с сильным, мужским характером. Я знаю, что ей симпатичны мужчины сильнее ее. Богомолов — не из этой оперы. Он ей быстро надоест, потому что любить других Собчак не умеет. Она любит только себя", — сказал шоумен.

Еще один экс-участник "Дома-2" Степан Меньщиков назвал Богомолова достойным мужчиной, и выразил готовность лично провести свадьбу.

"Я буду только рад, если Собчак во второй раз выйдет замуж. Не знаю Богомолова как человека, не знаком с ним лично, но, если Ксения Анатольевна обратила на него внимание, значит он того стоит. Видимо, этот творческий, неординарный мужчина ее зацепил. Если новости про помолвку правдивы, то, Ксения Анатольевна, я готов быть ведущим на вашей свадьбе!", — отметил он.

Ксения Собчак instagram/xenia_sobchak

Тем временем, бывшая участница "Дома-2" Ольга Николаева (Солнце) считает, что свадьба может быть вполне вероятной.

"Я считаю, что слухи о скорой свадьбе Собчак и Богомолова вполне могут оказаться правдой. Есть такое чувство, как любовь. Всем очевидно, что Ксении было удобнее остаться с Виторганом: он отец ее ребенка, это ее первый брак. Опять же не стоит списывать со счетов общественное мнение, которое не одобряет разводы. Но Ксения — сильная женщина, которая может себе позволить не идти на поводу у общественности, а идти на поводу у чувств. И знаете, штамп в паспорте — ничего не значит. Даже если свадьбы не будет, я желаю им счастья", — отметила она.

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