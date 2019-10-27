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27 октября • обновлено в 21:06
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"Можешь стать рачком!" Скандальная MARUV устроила шоу на российском канале. Видео

1.8т Читать материал на украинском

Скандальная украинская певица MARUV, которая гастролирует в РФ, устроила провокационное шоу на российском канале в эфире проекта Comedy Club.

На официальной странице в Facebook программы появилось видео, на котором 27-летняя артистка учит резидента шоу Гарика Харламова танцевать смелые танцы. Их можно увидеть в ее клипах и на концертах (чтобы увидеть видео, доскролльте до конца страницы).

"Осторожно! В этом видео есть MARUV и Харламов, который стоит на коленках", – подписано видео.

MARUV устроила шоу на российском канале

MARUV устроила шоу на российском канале

instagram.com/maruvofficial

В начале она заявила Харламову: "Самое сложное в партере. Можешь стать рачком для начала".

"Если честно выглядит, будто ты госпожу себе на дом заказал", – пошутил резидент Comedy Club Павел Воля.

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Харламов выполнил просьбу певицы, после чего она заявила: "На коленочки теперь и бочком".

"А ты давай там сзади отрабатывай", – предложил Воля MARUV.

"Это точно танцы, ребят?" – опешил Гарик Харламов.

"Я тебе больше скажу, ты гарантированно в команде Мигеля!" – поддержал его Павел Воля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что скандальная MARUV вернется на "Танці з зірками". Она появится в следующем эфире танцевального шоу.

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Персоны
MARUV Гарик Харламов
Место
Россия Москва
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Червоний Данило
Червоний Данило
ШМАРув и точка!
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