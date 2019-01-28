''Машет перед людьми красной тряпкой'': скандал с одолженными Пугачевой миллионами получил продолжение

В России возмутились из-за организации нашумевшего шоу примадонны Аллы Пугачевой в честь ее юбилея в апреле.

Так, из-за того, что государственная компания выделила на проведения концерта Пугачевой 40 миллионов рублей, артистку уличили в жадности, а репутация певицы заметно пострадала. Такое мнение высказал член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян, пишут Дни.Ру.

"Хочет народная артистка СССР вернуться на сцену – это ее право. Хотят ее видеть поклонники на сцене – пусть покупают билеты, даже за огромные деньги. Хочет Пугачева привлечь спонсоров для организации концерта из среды частных компаний – не вижу ничего криминального. Но причем здесь, извините, деньги госкомпании?" – разразился критикой российский чиновник.

Манукян добавил, что такой выходкой Пугачева разъярила публику, и волна недовольства в ее адрес только усилится, а это может сыграть с новым шоу примадонны злую шутку.

"Зачем перед людьми махать красной тряпкой? Теперь наверняка пойдет новая волна недовольства в ее адрес, которая по правде говоря, не особо и утихала. У примадонны теперь появилась большая проблема. Ведь это сильный удар по ее репутации", – подчеркнул он.

"Алле Борисовне разве это надо? Этого ли фона она ждала для своего возвращения на сцену? Не думаю. Считаю, что решение попросить денег у госучреждения было большой ошибкой", – подытожил Вадим Манукян.

Впрочем, проблема не в самой певице, заявил российский чиновник. Все дело, по его словам, в нынешнем российском обществе.

"В нашей богатой стране много бедных людей, но деньги почему-то выделяют именно богатым и успешным, да еще и из бюджета госкомпаний. Все согласно девиза – пусть богатые будут богаче, а бедные беднее. Капитализм, мать его", – заключил представитель Госдумы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появились данные о том, что компания "Вертолеты России", которую возглавляет бывший министр обороны Анатолий Сердюков, выделила 40 миллионов рублей без учета НДС на организацию юбилейного концерта Аллы Пугачевой.

Примадонна отметит свое 70-летие единственным за 10 лет концертом в Кремлевском дворце 17 апреля. В официальных точках продажи билеты, которые стоили огромных денег, разлетелись за сутки.

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