Купались в чем мать родила: всплыл пикантный момент о Пугачевой и Леонтьеве

Российский ведущий Андрей Малахов заставил краснеть звезд эстрады, рассказав об одной из выходок известных артистов — Аллы Пугачевы и Валерия Леонтьева.

В эфире программы "Привет, Андрей!" Малахов зачитал архивную вырезку из газеты под названием "Алла Борисовна расстроила мужа", вспоминая о браке примадонны с Филиппом Киркоровым.

"Произошло это на подмосковной даче Валерия Леонтьева, которая поражает своей роскошью. Камин, огромные комнаты отдыха, заморская мебель. Но самая главная ее достопримечательность — бассейн с теплой водой. Леонтьев часто принимает на своей фазенде шумные компании артистов. И вот недавно к нему заглянула сладкая парочка Пугачева-Киркоров вместе с Игорем Крутым", — говорилось в материале.

Пугачева и Леонтьев Вокруг ТВ

Пока ведущий оглашал материал Киркоров и Леонтьев переглядывались, припоминая, закатывали глаза. Их лица выражали задумчивость.

Филипп Киркоров и Алла Пугачева коллаж

"Вечером хорошо посидели, а рано утром Пугачева растолкала хозяина и сказала: "Хочу купаться", — продолжал декларировать Малахов. — Леонтьев повел гостью в бассейн. Туда неожиданно пришел Киркоров, и перед ним открылась идиллия достойная кисти гениальных фламандцев: Алла и Валерий купались, в чем мать родила, весело смеялись, брызгали друг на друга водой. Потрясенный Филипп убежал в спальню. Тряся дрожащими руками опухшего Игоря Крутого, и всхлипывая, говорил: "Они там смеются. Они — голые". Когда Крутой врубился в ситуацию, он долго хохотал. И успокоил молодого мужа такими словами: "Филя, у звезд свои привычки. Если ты еще этого не понимаешь, ты еще не звезда. Увы, братец".

Пугачева и Галкин Instagram

Алла Пугачева

Дата рождения: 15 апреля 1949 г.

Знак зодиака: Овен

Возраст: 69 лет

Место рождения: Москва, Россия

Рост: 162

Деятельность: Советская и российская певица, композитор, режиссер, актриса, продюсер, телеведущая

Семейное положение: Замужем за артистом Максимом Галкиным

Дослушав, Киркоров засмеялся и отметил, что не помнит этого момента. Леонтьев же сообщил, что все действительно было так.

Как сообщал OBOZREVATEL, примадонна российской эстрады Алла Пугачева, которая ранее объявляла о завершении карьеры певицы, недавно подтвердила слухи о возвращении на сцену. Так, артистка даст юбилейный концерт в честь 70-летия.