Король Малайзии разводится с ''Мисс Москва-2015''? Появились противоречивые данные

В сети появилась информация, будто король Малайзии Султан Мухамед V разводится с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва – 2015" Оксаной Воеводиной.

О расставании четы, которая не так давно отпраздновала роскошную свадьбу, сообщил Telegram-канал "Только никому".

"Сказка о русской Золушке, вышедшей замуж за короля, судя по всему, закончилась. На фоне всех этих слухов о якобы беременности "Мисс Москва" Ольги Воеводиной от малазийского царственного мужа и новостей о том, что он в свою очередь отрекся от престола, нам рассказали страшные сплетни: пара разводится. Поговаривают, что сейчас идет процесс подготовки соответствующих документов", – сказано в сообщении.

Новости Стало известно о разводе еще одной звездной семьи в России

В свою очередь, отец Воеводиной прокомментировал "Комсомольской правде" слухи о разводе королевской четы.

"Это бред какой-то. Я интернет не смотрю, но я бы узнал об этом первым. Поймите меня правильно, но я не имею права разглашать, где сейчас находится королевская особа", – сказал отец россиянки.

kp.ru

Информацию о разводе журналистам также не подтвердила пресс-секретарь Воеводиной, уточнив, что данные не были проверены.

"Посмотрите – откуда информация? Абсолютно непроверенная. Это бред какой-то, вброс. Причем не первый – сначала с немецкой клиникой, теперь этот. На чем он основан – на словах близкой подруги, друзей или родных? Нет! Это все ложная информация. Мухаммад – действующий султан. И любая информация о их семье приобретает статус государственного уровня. Могу сказать одно: у Оксаны все хорошо", – подчеркнула она.

Как сообщал OBOZREVATEL, роскошная свадьба Султана Муххамеда V с Воеводиной прошла 22 ноября 2018 года на Рублевке в России, после чего королевская пара опубликовала фотографии с церемонии.

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