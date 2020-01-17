Как Джим Керри обломал Анастасию Волочкову

17 января свой 57-й день рождения празднует известнейший голливудский актер Джим Керри. В связи с этим мы напомним вам об истории его отношений с балериной Анастасией Волочковой.

В апреле прошлого года Волочкова в программе "Осторожно, Собчак" рассказала о том, что в начале 2000-х годов ее связывали романтические отношения с актером Джимом Керри.

По ее словам, тогда он прилетел в Москву из Лос-Анджелеса на частном самолете, чтобы воочию увидеть спектакль с ее участием под названием "Жизель". Волочкова тогда была замужем за российским миллиардером Сулейманом Керимовым, поэтому встреча с Керри носила дружеский характер.

Как утверждает Волочкова, они с Керри дружили четыре года, а дружба переросла в романтические отношения после того, как балерина рассталась с Керимовым.

Волочкова говорит, что у них с Керри был секс, однако отношения надолго не затянулись – актер якобы не готов был покинуть Лос-Анджелес, а балерина оставить Москву.

Собчак, в свою очередь, высмеяла подругу, отметив, что перед началом программы Волочкова позволила себе немного выпить.

Впрочем, в январе 2011 года, по словам все той же Волочковой, накануне ее 40-летия Джим Керри прислал ее дочери Арине большую коробку с куклами.

Летом того же года Волочкова решила поздороваться с Керри в Twitter, однако он ей не ответил.

"Привет, Джим. Как ты? Ты помнишь Москву?" – написала балерина, но так и не дождалась ответа.

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