Илона Маска уличили в сексе втроем с известными актрисами

Американский изобретатель и предприниматель Маск занимался сексом втроем с американской актрисой Эмбер Херд и моделью Карой Делевинь.

Об этом узнали адвокаты голливудского актера Джонни Деппа, который является бывшим мужем Херд и сейчас активно судится с ней, обвиняя в клевете. Защитникам звезды "Пиратов Карибского моря" такие пикантные подробности рассказал его сосед Джош Дрю, который был тогда женат на подруге Херд Ракель Рокки Пеннингтон, сообщил Daily Mail.

Коллаж

По его словам, именно жена рассказала ему о том, что Херд занималась сексом втроем с Маском и Делевинь.

Также сообщается, что визит Илона Маска и Делевинь в дом Деппа, где их ждала Херд, пока актер был на съемках, зафиксировали камеры наблюдения.

Предприниматель назвал эту информацию "мыльной оперой", а актриса до сих пор не подтвердила факты. Сейчас защитники Деппа думают над тем, чтобы добиться вызова Кары в суд и допросить ее касательно этой ситуации.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как изменился Джонни Депп после разрыва с Эмбер Херд.