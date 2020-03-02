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2 марта • обновлено в 08:14
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"Голос країни" попал в сепаратистский скандал и разозлил украинцев

22т
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В эфире передачи "Голос країни" представили участницу "из Абхазии" (непризнанная республика, часть Грузии).

На это обратил внимание журналист Александр Войт на своей странице в Facebook. В сети поднялась волна возмущения из-за подобной выходки.

"Нет слов... Если бы в Грузии был "Голос" и представили какую-то певицу с "ДНР". Какая в Украине была бы реакция?" – подчеркнул Войт.

"Голос країни" попал в сепаратистский скандал и разозлил украинцев

Журналист Андрей Глухенький провел аналогию с оккупированным украинским Донбассом.

"Интересно, как скоро с такими темпами Голос страны (Voice of the Country) начнет тыкать тряпки "ДНР/ЛНР" в прямом эфире и подавать оккупированы Кремлем территории Украины в качестве "страны", с которой прибыл участник?" – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 марта состоялся финальный этап слепых прослушиваний "Голоса країни-10". На шоу появился победитель 2 сезона "Голосу. Діти" Роман Сасанчин, который был в команде Тины Кароль.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Голос країни
Место
Украина
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В срало Украине!
В срало Украине!
<< как скоро Голос страны начнет в прямом эфире подавать "оккynпиpoванные" Кремлем терpuтории Украины в качестве страны, с которой прибыл участник? >> -------- Не бздuте, щeнecдoxлики, СКОРО. :о)))))))
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
А что в составе Грузии, Абхазия как-то другому называлась?
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фил филька
фил филька
если оккупированы кремлем то какие еще республики это россия получается уже? эти упорыши сами не знают что они ненавидят)
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