Друг Украины Борис Джонсон решил жениться на молоденькой девушке: что известно об избраннице

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон хочет вновь жениться в свои 54 года.

Как сообщает The Sun, его избранницей стала бывшая директор по коммуникациям Консервативной партии, 30-летняя Керри Саймондс.

По данным издания, коллеги обратили внимание на увлечение Джонсона еще в феврале 2018 года. Парочка отпраздновала День святого Валентина в одном из лондонских ресторанов. Позже их часто замечали на свиданиях. Ходят слухи, что девушка уже переехала к предприимчивому Джонсону.

"Он хочет обручиться. Он полностью захвачен Кэрри. Приятно видеть. Он как щенок вокруг нее бегает, очень заботливый", – рассказал друг политика.

Младшая дочь Джонсона всего на пять лет моложе Керри. Уточняется, что новая возлюбленная еще не встречалась с его четырьмя детьми от предыдущего брака. Джонсон не так давно развелся со своей экс-супругой, с которой вместе прожил 25 лет. При чем сейчас речь идет о третьих по счету серьезных отношениях.

"Он любит такую домашнюю жизнь. Иначе он разваливается и становится несчастным. Он и Марина расстались в марте, поэтому неудивительно, что эти отношения сейчас серьезны", – рассказал еще один знакомый.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 июня Джонсон ушел в отставку с поста главы МИД Великобритании. В конфликте с Россией он поддерживал Украину. Захвата Крыма Джонсон называл первым случаем силовой аннексии в Европе.

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