Бочкареву поймали с наркотиками: СМИ узнали о новых нарушениях звезды

Российская актриса, звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева, которая попалась полиции с наркотиками, имеет более 67 штрафов за различные нарушения ПДД.

Как пишет КП, после того, как полицейские остановили автомобиль, за рулем которого была звезда, она отказалась от освидетельствования. Штраф за данное нарушение датируется 28 сентября 2019 года, он не оплачен.

Общая сумма штрафов составляет 25 750 рублей (более 9,5 тысяч гривен). Из них у Бочкаревой неоплаченные штрафы на сумму 5500 рублей.

По данным РЕН ТВ, за последний месяц женщина нарушала правила дорожного движения три раза.

Один штраф она получила за вождение без талона о прохождении техосмотра. Второй и третий – за несоблюдение ПДД. Кроме того, в прошлом Бочкарева три раза попадала в ДТП.

Наталья Бочкарева instagram.com/natalia_bochkareva_official

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация о задержании Бочкаревой с кокаином. Сама актриса в ответ на шумиху в прессе заявила, что все это ложь, и весь день она провела с детьми.

Вскоре всплыло видео задержания полицией актрисы с наркотиками.

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