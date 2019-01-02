Экс-невеста Козловского ужаснула Instagram снимком без макияжа

Блогер и телеведущая Рамина Эсхакзай, экс-невеста украинского поп-певца Виталия Козловского, показала в сети лицо без макияжа, вызвав активный отклик фолловеров.

Снимок на личной странице Эсхакзай в Instagram назвали "смелым", некоторые признались, что не решились бы опубликовать подобное фото для всеобщего обозрения.

"Если у вас нет новогоднего настроения, посмотрите на мое фото слева, возьмите косметичку, включите рождественские песни и вперед за новогодним настроением", - подбодрила подписчиков девушка.

Снимок собрал более 7 тыс. лайков, при этом множество различных комментариев с реакцией.

"До фотошопа и после?", "Очень смело", "Ой, плохи дела...", "Ты ненакрашенная страшная и накрашенная", - процитировали некогда популярную песню.

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При этом некоторые фолловеры телеведущей подчеркнули, что настоящему лицу слева на фотографии доверяют значительно больше, нежели образу с косметикой.

Фото: instagram.com

Как сообщал OBOZREVATEL, после расставания с Раминой у певца наступил нелегкий период, который он переживал в Instagram стихами и грустными фото. Однако позже Козловский выпустил новый клип, по сюжету которого он воссоединяется с любимой после расставания.