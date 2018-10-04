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СпортLady

''Дружить с предательницей'': украинская чемпионка выложила фото с Лорак в Киеве

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Украинская гимнастка, чемпионка Олимпийских игр Лилия Подкопаева похвасталась дружбой с скандальной украинской певицей Ани Лорак, которая приехала из России в Киев на концерт.

Фото подруг появилось на личной страничке Подкопаевой в Instagram. На снимке знаменитости позируют в одном из заведений столицы обнявшись на лестнице.

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"Дружба не измеряется количеством звонков и встреч. Случилась встреча. Случайная, незапланированная и от того еще более трепетная и добрая. Ценить моменты до того, как они станут воспоминаниями", - написала гимнастка под изображением.

Поклонники оценили фото, но в то же время осудили чемпионку и посчитали, что дружить человеком, что живет и выступает в России не патриотично.

''Дружить с предательницей'': украинская чемпионка выложила фото с Лорак в Киеве
''Дружить с предательницей'': украинская чемпионка выложила фото с Лорак в Киеве
''Дружить с предательницей'': украинская чемпионка выложила фото с Лорак в Киеве

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ани Лорак разочаровала поклонников новым фото.

Персоны
Ани ЛоракАні ЛоракЛилия Подкопаева
Место
УкраинаКиев
Объекты
соцсетиИнстаграмInstagram
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чорний Жупан
чорний Жупан
Негодуйте сильнее, вонючие свидомые твари!
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