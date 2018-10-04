''Дружить с предательницей'': украинская чемпионка выложила фото с Лорак в Киеве

Украинская гимнастка, чемпионка Олимпийских игр Лилия Подкопаева похвасталась дружбой с скандальной украинской певицей Ани Лорак, которая приехала из России в Киев на концерт.

Фото подруг появилось на личной страничке Подкопаевой в Instagram. На снимке знаменитости позируют в одном из заведений столицы обнявшись на лестнице.

"Дружба не измеряется количеством звонков и встреч. Случилась встреча. Случайная, незапланированная и от того еще более трепетная и добрая. Ценить моменты до того, как они станут воспоминаниями", - написала гимнастка под изображением.

Поклонники оценили фото, но в то же время осудили чемпионку и посчитали, что дружить человеком, что живет и выступает в России не патриотично.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ани Лорак разочаровала поклонников новым фото.