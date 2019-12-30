Главная Новости
30 декабря • обновлено в 16:51
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Ела сало с сосков, пила водку с пупка: Дорофееву чуть не вырвало на популярном шоу

2.7т
Читать материал на украинском

Украинская певица Надя Дорофеева пила водку с пупка и ела сало с сосков полного мужчины в новом выпуске шоу Comment Out, которое снимали в Киеве.

Видео выпуска появилось на YouTube 30 декабря. Соперником Дорофеевой был мультиартист Дима MONATIK. Изначально это наказание предназначалось именно ему, но он решил написать комментарий в Instagram боксера Александра Усика.

Ела сало с сосков, пила водку с пупка: Дорофееву чуть не вырвало на популярном шоу
Новости
"А Ротару, б*ядь, не девочка?!" Галустян отказался шутить над украинской звездой
Ела сало с сосков, пила водку с пупка: Дорофееву чуть не вырвало на популярном шоу

Однако Дорофеева согласилась выполнить наказание, чтобы заработать лишний балл. В итоге певицу чуть не стошнило.

Ела сало с сосков, пила водку с пупка: Дорофееву чуть не вырвало на популярном шоу
Ела сало с сосков, пила водку с пупка: Дорофееву чуть не вырвало на популярном шоу

"Это п**дец!", — воскликнула Дорофеева. "Давай подержу волосы", — предложил ей Монатик.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская телеведущая Регина Тодоренко засветила белье в эфире Comment Out.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!

Автор
Юрко Медянык
Персоны
Надя Дорофеева MONATIK
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
22
2
Смешно
0
Интересно
1
Печально
11
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Как может тошнить от сала? Она точно украинская? Ведь сало можно есть и с сосков и с хера, сало от этого не портится!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги