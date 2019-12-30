Ела сало с сосков, пила водку с пупка: Дорофееву чуть не вырвало на популярном шоу

Украинская певица Надя Дорофеева пила водку с пупка и ела сало с сосков полного мужчины в новом выпуске шоу Comment Out, которое снимали в Киеве.

Видео выпуска появилось на YouTube 30 декабря. Соперником Дорофеевой был мультиартист Дима MONATIK. Изначально это наказание предназначалось именно ему, но он решил написать комментарий в Instagram боксера Александра Усика.

Однако Дорофеева согласилась выполнить наказание, чтобы заработать лишний балл. В итоге певицу чуть не стошнило.

"Это п**дец!", — воскликнула Дорофеева. "Давай подержу волосы", — предложил ей Монатик.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская телеведущая Регина Тодоренко засветила белье в эфире Comment Out.

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