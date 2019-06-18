ЧП с самолетом Киркорова: артист дал первый комментарий

Российский певец Филипп Киркоров рассказал о ЧП, которое 18 июня произошло с самолетом, на котором он вместе со своими детьми возвращался с гастролей по Болгарии.

Подробностями поделился он в комментарии "Комсомольской правде". Напомним, при посадке в аэропорту Домодедово шасси с грохотом ударились о посадочную полосу и лайнер пошел на второй круг.

"Волнительно было за детей. Но как мог успокоил, сказал, что это "американские горки", – рассказал артист.

Филипп Кирокоров cgg.ru

"Мы как раз собираемся на день рождения Мартина (29 июня) в "Диснейленд". И я объяснил детям, что это генеральная репетиция перед "Диснейлендом", что все хорошо. Хотя сложно было. Надо было и самим успокоиться и детей успокоить, потому что ситуация нештатная", – продолжил Киркоров.

Дети Киркорова kp.ru

По словам певца, самолет удалось удачно посадить со второй попытки только благодаря профессионализму экипажа.

"Приятного мало, но пилоты сработали слажено и со второй попытки все закончилось благополучно. Все уже разъезжаются по домам. Значит, не время еще", – резюмировал он.

Примечательно, что в авиакомпании S7 опровергли ЧП. "Информация о жесткой посадке не соответствует действительности. По решению КВС, из-за ветра был выполнен уход на второй круг. После чего самолет совершил посадку в штатном режиме. Самолет уже вылетел в следующий рейс точно по расписанию", – отметили в S7.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее представитель известной цирковой династии, народный артист России Аскольд Запашный попал в ДТП в Москве.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!