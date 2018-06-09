"Был горький опыт": потенциальный "Холостяк" раскрыл личные секреты

Один из претендентов на роль "Холостяка" - адвокат, владелец юридической компании Владислав Безрук - пообещал настоящее шоу в случае, если получит возможность сниматься в проекте.

Он рассказал о том, что он ценит в девушках и как видит свое участие в реалити, передает издание "Хочу".

""Если я стану Холостяком, я устрою шоу, настоящее яркое шоу", - пообещал он.

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О себе мужчина сказал коротко: "Я говорю правду, говорю то, что думаю, я настоящий". Он уверен, что именно эти его качества и привлекли команду проекта, благодаря чему его назвали одним из пяти завидных женихов.

Главный герой реалити "Холостяк", по мнению Владислава, должен быть честным и прямолинейным. Эти качества он хотел бы видеть и в своей избраннице.

О том, почему мужчина все еще холостяк, он сказал так: "У меня слишком большой и горький жизненный опыт, а еще я хорошо разбираюсь в женщинах".

Как сообщал OBOZREVATEL, в финальном пост-шоу "Холостяк. Как выйти замуж" зрители узнали, кто может стать следующим Холостяком.