"Был горький опыт": потенциальный "Холостяк" раскрыл личные секреты

Один из претендентов на роль "Холостяка" - адвокат, владелец юридической компании Владислав Безрук - пообещал настоящее шоу в случае, если получит возможность сниматься в проекте.
Он рассказал о том, что он ценит в девушках и как видит свое участие в реалити, передает издание "Хочу".
""Если я стану Холостяком, я устрою шоу, настоящее яркое шоу", - пообещал он.
О себе мужчина сказал коротко: "Я говорю правду, говорю то, что думаю, я настоящий". Он уверен, что именно эти его качества и привлекли команду проекта, благодаря чему его назвали одним из пяти завидных женихов.
Главный герой реалити "Холостяк", по мнению Владислава, должен быть честным и прямолинейным. Эти качества он хотел бы видеть и в своей избраннице.
О том, почему мужчина все еще холостяк, он сказал так: "У меня слишком большой и горький жизненный опыт, а еще я хорошо разбираюсь в женщинах".
Как сообщал OBOZREVATEL, в финальном пост-шоу "Холостяк. Как выйти замуж" зрители узнали, кто может стать следующим Холостяком.