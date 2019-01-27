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''Богиня'': Каменских вызвала бурю в сети откровенным снимком

1.3тЧитать материал на украинском

Украинская поп-дива Настя Каменских (NK) взбудоражила поклонников новым откровенными снимком.

Певица опубликовала в своем Instagram-аккаунте фрир, на котором позирует в белом боди, который подчеркивает ее фигуру.

"Вы знаете, как спортивный, здоровый и активный образ жизни изменил меня! И мне всегда хотелось помочь девушкам не бояться шагать на встречу таким переменам! Вдохновлять их и мотивировать. Я уверена, что одежда играет в этом очень важную роль. Ведь каждая девушка хочет чувствовать себя уверенно, даже занимаясь в зале! А когда ты точно знаешь, что выглядишь на все 100, все барьеры и преграды уходят на второй план", – жизнеутверждающе написала она.

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Поклонники были в восторге от нового снимка Каменских. Только за первый час после публикации он собрал более 40 тысяч лайков, а дальше фоловеры не остановились.

"Очень красиво", "Просто загляденье", "Богиня", "Попа как у Ким", – написали восторженные поклонники.

Вы знаете, как спортивный, здоровый и активный образ жизни изменил меня! 🤸🏻‍♂И мне всегда хотелось помочь девушкам не бояться шагать на встречу таким переменам! Вдохновлять их и мотивировать 💪🏼 Я уверена, что одежда играет в этом очень важную роль. Ведь каждая девушка хочет чувствовать себя уверенно, даже занимаясь в зале! А когда ты точно знаешь, что выглядишь на все 💯, все барьеры и преграды уходят на второй план! Поэтому я и решила создать бренд @nksport_for_you, где вы можете найти спортивную одежду на каждый день и для занятий спортом, чтобы всегда чувствовать себя уверенно! Сегодня до конца дня на kasta.ua скидки 🔥🔥 И у вас есть отличная возможность начать своё преображение с покупки стильной и удобной одежды в зал или на каждый день👌🏽 Ссылка на акцию в описании профиля 🔝😘

Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

''Богиня'': Каменских вызвала бурю в сети откровенным снимком
''Богиня'': Каменских вызвала бурю в сети откровенным снимком
''Богиня'': Каменских вызвала бурю в сети откровенным снимком
''Богиня'': Каменских вызвала бурю в сети откровенным снимком
''Богиня'': Каменских вызвала бурю в сети откровенным снимком

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Каменских заинтриговала поклонников неожиданным снимком из США, где проводила свой отпуск.

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Персона
Настя Каменских (NK)
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