"Авоська на голове": в сети едко высмеяли свадебное фото Собчак

Популярная российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак, которая недавно во второй раз вышла замуж, похвасталась в соцсетях новым фото своего наряда для венчания.

"Царевна-лебедь... А глаза голубые-голубые", - написала Собчак под снимком в Instagram.

В соцсетях бурно отреагировали на новое фото телеведущей. Помимо традиционных восторженны отзывов, многие пользователи раскритиковали и высмеяли наряд:

"А бывает царевна-лошадь?"

"Что за авоську на голову нацепили ей?"

"Ксюха, кто следующий???"

"Без креста венчались? Так можно было?"

"Лучше бы на митинг сходила"

"Ксюша, ты становишься похожей на Волочкову))Она тоже лебедя играла))"

"На свадьбе с Виторганом платье и причёска были лучше. И вообще все больше соответствовало личному мероприятию (без пиара, тупой рекламы в блоге и так далее)".

Как сообщал OBOZREVATEL, российская телеведущая Ксения Собчак в пятницу, 13 сентября, вышла замуж за режиссера Константина Богомолова. На свадебной вечеринке Ксения устроила эротические танцы на сцене в нижнем белье.

Все подробности о свадьбе Собчак и Богомолова читайте здесь.

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