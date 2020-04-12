Андреа Бочелли выступил в пустом Миланском соборе. Полное видео

В воскресенье, на католическую Пасху, 12 апреля, в пустом Миланском соборе выступил знаменитый тенор Андреа Бочелли.

Онлайн-трансляция концерта проходила на YouTube. Концерт получил название Бочелли: Музыка надежды. Аккомпанировал певцу органист собора Эмануэле Вианелли.

В списке произведений Ave Maria Шуберта и Sancta Maria Масканьи.

Андрея Болели в Миланском соборе скриншот

В этом году верующие не смогут посетить богослужения в связи с пандемией коронавируса, которая охватила почти весь мир. Всемирно известный тенор приготовил для них и поклонников концерт, который можно посмотреть в YouTube.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!