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12 апреля • обновлено в 22:51
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Андреа Бочелли выступил в пустом Миланском соборе. Полное видео

1.5т
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В воскресенье, на католическую Пасху, 12 апреля, в пустом Миланском соборе выступил знаменитый тенор Андреа Бочелли.

Онлайн-трансляция концерта проходила на YouTube. Концерт получил название Бочелли: Музыка надежды. Аккомпанировал певцу органист собора Эмануэле Вианелли.

В списке произведений Ave Maria Шуберта и Sancta Maria Масканьи.

Андрея Болели в Миланском соборе

Андрея Болели в Миланском соборе

скриншот

В этом году верующие не смогут посетить богослужения в связи с пандемией коронавируса, которая охватила почти весь мир. Всемирно известный тенор приготовил для них и поклонников концерт, который можно посмотреть в YouTube.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Место
Италия Милан
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