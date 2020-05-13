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13 мая • обновлено в 16:28
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Журнал словно ожил: первый украинский глянец удивил проектом с Билык на обложке

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Женский журнал "Натали" презентовал новый онлайн-проект: издание с 25-летней историей выпускает "оживающий" весенний выпуск, герои которого "заговорят" со зрителями.

Особенность digital-номера заключается в использовании цифровых технологий в материалах: от внедрения YouTube-роликов до перехода в онлайн-магазины, сообщила пресс-служба. Посмотреть полный выпуск журнала вы можете по этой ссылке.

Ирина Билык на обложке журнала "Натали"

Ирина Билык на обложке журнала "Натали"

Скриншот

Читатели смогут полностью вовлечься в созданный виртуальный мир – заняться

спортом с певицей Анной Добрыдневой, купить стильную сезонную одежду от известных

брендов, почерпнуть кулинарные рецепты от ресторатора Евгения Клопотенко и многое другое.

Обложку нетривиального выпуска украсила дива украинского шоу-бизнеса – певица Ирина Билык. Автор фото – Trisha Grischenko. В эксклюзивном интервью с артисткой поклонников также ждут интерактивные сюрпризы.

Интерактивный номер "Натали" с Ириной Билык на оболожке

Интерактивный номер "Натали" с Ириной Билык на оболожке

Скриншот

"Сегодня мир меняется на наших глазах, очень важно адаптироваться к метаморфозам и реализовывать актуальные идеи. Команда "Натали", как и прежде, остается на связи со своими читателями, даже, я бы сказала, мы становимся ближе. Теперь наши страницы оживут: появится больше драматургии и яркости. Кроме уже полюбившихся авторских статей, мы поделимся увлекательным визуальным контентом", – рассказала главный редактор журнала Ирина Трухачева.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как выглядел первый французский женский журнал в СССР.

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Автор
Ева Романова
Персоны
Анна Добрыднева Евгений Клопотенко Ирина Билык
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