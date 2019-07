UPark Festival 2019 в Киеве: все, что нужно знать

16-18 июля культурная и музыкальная жизнь Киева будет сосредоточена в районе Sky Family Park — здесь пройдет UPark Festival. Среди артистов, которые представят киевской публике свои лайвы: Die Antwoord, Thirty Seconds to Mars, Bring Me the Horizon, Rag’n’Bone Man, MØ, Nothing But Thieves, AJR, Ivan Dorn, MІSSIO, SWMRS, TBPOFT и Pale Waves.

Билеты и правила входа

Купить однодневные билеты и абонементы на фестиваль можно на официальном сайте, а также практически у всех билетных операторов Concert.ua, Karabas.com, Kasa.in.ua, Kontramarka.ua, Ticketsbox.com, Parter.ua.

Кроме того билеты будут продаваться и при входе на сам фестиваль, но их цена будет выше, чем в предпродаже онлайн.

Дети до 12 лет включительно смогут попасть на UPark Festival бесплатно в сопровождении родителей и при наличии документов, удостоверяющих личность и возраст. Кстати, для самых маленьких посетителей фестиваля на территории будет работать детская площадка "Парк Детского периода".

Владельцев трехдневных абонементов просят обратить внимание, что вход на территорию фестиваля — одноразовый. Зайти в Sky Family Park c билетом категории 3 Days Pass также будет возможно только один разу в каждый из дней фестиваля. Поэтому сохраняйте абонемент и не снимайте с руки браслет предыдущего дня, пока волонтеры не заменят вам его на актуальный. Наличие целого браслета и абонемента — обязательное условие для входа на территорию UPark Festival во второй и третий дни.

Расписание

16 июля

15:30 — Открытие входа на фестиваль

16:30 — TBPOFT

18:00 — SWMRS

19:30 — Nothing But Thieves

21:15 — Bring Me the Horizon

23:00 — Окончание фестиваля

17 июля

15:30 — Открытие входа на фестиваль

16:30 — AJR

18:00 — Pale Waves

19:30 — Rag’n’Bone Man

21:15 — Thirty Seconds to Mars

23:00 — Окончание фестиваля

18 июля

15:30 — Открытие входа на фестиваль

16:30 — MІSSIO

18:00 — MØ

19:30 — Ivan Dorn

21:15 — Die Antwoord

23:00 — Окончание фестиваля

А что еще?

Кроме крутых лайвов от лучших артистов современности, гостей UPark Festival ждет немало других, "немузыкальных" активностей.

Водные развлечения:

Живописный берег Днепра — одно из главных преимуществ Sky Family Park. Во время UPark Festival здесь можно будет попробовать прогулки на SUP-бордах (один из самых простых видов серфинга на спокойной воде) или взять в аренду вейкборд.

Фотозоны:

Почувствовать себя настоящей рок-звездой можно будет в фотозоне от MasterСard.

В ней установят 15 камер и оборудуют уголок рок-звезды. Гости UPark Festival смогут попробовать себя в игре на ударных и сделать яркие фото на память о лучших музыкальных днях лета 2019-го. Поклонникам Instagram наверняка понравится селфи-зона от ПУМБ, где они смогут сделать яркие снимки для соцсетей.

Бьюти-зоны:

На UPark Festival будет три бьюти-зоны, в которых гости фестиваля смогут кардинально изменить имидж или придать образу фестивальности.

За плетения, небрежные косы, флеш-тату, шайнинг брайт веснушки, кольца и цветы в волосах девушек в зоне G-бар будут отвечать крошки G.

Обновить бороду, усы и прически парни совершенно бесплатно смогут у стенда барбершопа ЦирюльникЪ.

За необычными укладками и новым, неожиданным цветом волос заглядывайте в бьюти-зону Got2b.

Автомат с подарками:

Автомат с призами, как в парке аттракционов из детства будет установлен в зоне от MasterСard. Для того, чтобы испытать удачу и попробовать вытянуть приз, рассчитывайтесь на барах фестиваля картой MasterCard и собирайте чеки. Каждый чек на 200 грн — ваш билет к аттракциону развлечений и попытке поиграть с автоматом. Ну, а дальше — какие подарки вытянете — те и ваши.

Бассейн:

Открытый бассейн с территорией более 1500 м2 будет доступен для владельцев VIP-билетов. У него оборудуют собственный бар и ресторан с удобными пуфами и шезлонгами. А вот полотенца, тех кто планирует слушать музыку прямо в воде, организаторы просят захватить с собой, услуги их аренды не предусмотрено.

Еще больше музыки от YouTube Music:

В коллаборации с фестивалем музыкальный сервис готовит специальную зону, где в перерывах между лайвами артистов выступят украинские диджеи. На протяжении трех дней свои сеты здесь отыграют Dj Sukhoi, Dj Andrew Dark.

Скидки

Сэкономить на фестивале смогут владельцы карты Фестивальная от ПУМБ и MasterCard, при расчете такой картой они получат 10% скидку на фудкорте и в барах UPark Festival (для этого нужно будет просто добавить карту в ApplePay или в GooglePay). Заказать карту Фестивальная можно в любом отделении банка ПУМБ.

Транспорт

Добраться на фестиваль можно будет практически любым видом наземного транспорта, автомобилем, или же - на метро. Ближайшая станция — "Почайна". От нее к ТЦ Sky Mall, который расположен в непосредственной близости от фестиваля, в течение дня будут курсировать бесплатные маршрутные такси.

Для того, чтобы гости UPark Festival без проблем смогли доехать домой и по завершению концертов, с 16 до 18 июля КГГА увеличит количество троллейбусов (№30, 30-К, 31) и автобусов (№21, 101, 150, 151, 157, 192, 476, 485, 573, 598-Д), а также продолжит их работу на 1:00. На время фестиваля наземный общественный транспорт будет работать в таком графике: троллейбусы: №30 до 2:50, №30-К в 2:04, №31 в 2:10, автобусы: №21 до 00:29, №101 до 00:32, маршрутные такси: №150 и №573 до 22:00, №151 до 00:30, №157, №476 и №485 до 00:00, №192 до 1:20, №598-Д в 23:40.

Возможность попасть на фестиваль на катере получат владельцы карты Фестивальная от ПУМБ и MasterСard. Оформив карту и заполнив специальную форму, 60 счастливчиков смогут в течение трех дней добираться в Sky Family Park по воде от Арт-причала (Набережно-Крещатицкая, причал №2). Все что нужно, чтобы попасть в лодку, — иметь карточку, билет на фестиваль и заполнить эту форму.

Запрещено на территории фестиваля

На UPark Festival запрещается проносить:

- профессиональную фото- и видеоаппаратуру, а также аудиоаппаратуру для проведения записи; планшеты; дроны; моноподы (селфи-палки); любое оружие (включая холодное, газовое и газовые баллончики), взрывчатые вещества, пиротехнику, лазеры, фонари, мигающие предметы; стеклянные, бьющиеся и колющие предметы; напитки и еду, жидкость, духи в таре более 30 мл. (исключение - детское питание и вода для младенцев)

наркотические вещества, а также средства для их употребления; зонты-трости (берите дождевики!); летающие, воздухоплавательные, вертикально-подъемные устройства и механизмы, квадрокоптеры, воздушные шары, китайские фонари, воздушных змеев и т.д; баннеры и плакаты, содержащие дискриминационные и/ или провокационные тексты/ выражения, которые могут привести к конфликтным ситуациям и травм;

животных; средства передвижения: велосипеды, сеґвеи, скейтборды, ролики и т.п.

Рекомендуем не рисковать и прислушаться к просьбе организаторов, так как вам может быть отказано в проходе на мероприятие при наличии любого предмета из списка. Компенсация стоимости билета при этом не возвращается.

За всей актуальной информацией можно следить на официальных страницах фестиваля в Facebook и Instagram.

