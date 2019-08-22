Цирковое шоу, симфонический оркестр и конвейер хитов: на Певческом поле с размахом отметят День Независимости

24 августа Печерский ландшафтный парк приглашает всех киевлян и гостей столицы отметить День Независимости Украины.

В этот день посетителям обещают насыщенную праздничную программу: мировые хиты в исполнении симфонического оркестра Eclectic sound orchestra, выступление артистов циркового театра "Нур", патриотическое фешн-шоу и многое другое. Музыкальной изюминкой вечера станет украинская рок-группа "Біла вежа" и певица Ксанти.

"Каждый гость найдет развлечения на любой вкус и возраст. Для взрослых мы приготовили конвейер хитов, открытый урок йоги для всех желающих, возможность потренироваться в стрельбе из лука, поиграть в шахматы с гроссмейстером Украины. Для детей- интерактивные фотозоны, мастер-классы и конкурсы и сладкая вата в подарок!", - рассказал Денис Погорелко, руководитель компании-оператора Печерского ландшафтного парка Grand Event.

Развлекательная программа продлится все выходные.

Напоминаем также, что сейчас на территории Печерского ландшафтного парка "Певческое поле" проходит масштабная выставка цветов, посвященная топ-спортсменам, которые прославили Украину на весь мир.

Главными героями цветочных композиций стали выдающиеся украинские спортсмены, среди которых: братья Кличко, чемпионка мира по фехтованию Ольга Харлан, Яна Клочкова, Лилия Подкопаева, Андрей Шевченко, Сергей Бубка, Валерий Лобановский, фигуристка Оксана Баюл и многие другие. Всего представлено более 180 тыс. цветов различных видов.

Когда: 24-26 августа

Где: Печерский ландшафтный парк "Певческое поле" (ул. Лаврская, 33)

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