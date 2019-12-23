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23 декабря • обновлено в 16:04
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Svitlo concert представит новогоднюю детскую сказку "12 месяцев"

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Под магические мелодии оркестра "Виртуозы Киева", мы отправимся в волшебный мир новогодней сказки, созданный театром песочной анимации "Золотой лев", вместе с другом всех детей, актером театра им. И.Франко - Александром Печерицей и другими актерами.

Svitlo concert представит новогоднюю детскую сказку "12 месяцев"

Мы окунемся в историю, написанную Самуилом Маршаком о настоящей дружбе, отваге, чуде и доверии.

Дата: 24 декабря, 25 декабря, 28 декабря, 29 декабря, 30 декабря

Время: 11.00

Где: Киев, ул. Саксаганского, 9 (Дом кино)

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