СП "Супердизель" запустило съемки второго сезона ситкома "Выжить любой ценой"

Первый сезон сериала о взаимоотношениях семьи Бережков имел большой успех у поклонников творчества "Дизелей"! Теперь зрителей ICTV ждет продолжение — события будут развиваться в стык с открытым финалом первого сезона и раскроют много новых фактов о персонажах.

Рейтинги первого сезона "Выжить любой ценой" были высокими, ситком повторили несколько раз в разные дни и он получил логичное продолжение на телеканале ICTV. Производством второго и сразу третьего сезона занимается недавно созданное СП "СуперДизель". Сегодня стартовали съемки продолжения ситкома. Шеф-редактор "Дизель Студио" Алексей Бланарь рассказывает, что теперь это уже полноценный продукт и ребёнок Дизель-семьи:

— Продолжайте творить и баловаться! Тут позволительно всё, — вдохновляет на работу всю съемочную группу Алексей.

Съемки второго сезона семейного ситкома начинаются с приятной традиции — режиссер под дружные аплодисменты и улюлюканье разбивает тарелку, на которой написаны имена всех творцов, причастных к проекту. Над ситкомом продолжает работать та же съёмочная группа: режиссер — Александр Островой, оператор-постановщик — Юрий Миталёв, художник-постановщик — Александра Кодий, художник по костюмам – Тамара Демченко, художник-гримёр – Ирина Белина.

Роли по-прежнему исполняют любимые актеры поклонников сериала: Виктория Булитко, Александр Бережок, Лёша Сморигин, Виталина Бибилив, Николай Боклан, Егор Крутоголов, Яна Глущенко, Евгений Сморигин, Евгений Гашенко. Также добавятся новые персонажи, но обо всём по порядку.

ГЕРОИ БУДУТ РАЗВИВАТЬСЯ

Напомним, первый сезон закончился очень интригующе — пропала тёща (героиня Виталины Библив). В первой серии продолжения персонажи действительно будут разбираться, куда же она подевалась.

В продолжении своих приключений герои начнут раскрываться с неожиданной стороны. В новом сезоне зрители познакомятся ближе с работой Вики (Виктория Булитко), хобби и увлечениями Саши (Александр Бережок). Обязательно узнают неизвестные до этого факты о тёще Галине Федоровне, тесте Николае Петровиче (Николай Боклан), Деде-соседе (Евгений Сморигин) и о самом младшем персонаже — сыне Вики и Саши — Лёшке (Алексей Сморигин).

КТО-ТО СМЕНИТ ИМИДЖ

Уже в первых съемочных сценах видно, что Вика и Саша изменились внешне.

— Режиссер разрешил поменять прическу, — рассказывает Виктория Булитко. — Я хочу попробовать отрастить длинные волосы. И чтобы не портить их ежедневной укладкой, гримеры подобрали для меня очень красивый натуральный парик. Буду на экране естественной и домашней. Мне очень нравится!

У Александра Бережка также есть изменения во внешности:

— Саше мы оставили бородку, но убрали небрежную небритость. Так что, во втором сезоне он помолодеет, — делится подробностями художник по гриму Ирина Белина.

В СИТКОМЕ ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ ПЕРСОНАЖИ И КВАРТИРЫ

К уже любимым героям во втором сезоне добавятся абсолютно новые:

— Во взаимоотношениях Яны и Егора возникнет новый человек - девушка! Пока это пусть будет сюрпризом для зрителей, — интригует шеф-редактор "Дизель Студио" Алексей Бланарь. — А у Саши в противостоянии с тёщей наконец-то появится подмога. К нему приедут родители!

Также ситком обязательно будет обрастать новыми декорациями. Зрители увидят, как и в какой квартире живет сосед Егор (Егор Крутоголов), поближе познакомятся с жильем и образом жизни Деда-соседа (Евгений Сморигин).

А ЧТО-ТО ОСТАНЕТСЯ НЕИЗМЕННЫМ

Однако, несмотря на большое количество нового, есть кое-что, что не изменится — отношения Саши и Галины Федоровны. И ремонт, который Николай Петрович никак не может закончить. Порой кажется, что он и не хочет его завершать.

Что из этого получится, как изменится жизнь героев и кто всё же "выживет любой ценой", увидим скоро на канале ICTV!

Премьера второго сезона "Выжить любой ценой" скоро. Следите за анонсами в официальных сообществах "Дизель Студио".

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