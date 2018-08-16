Почему украинскому производителю стоит стать участником ярмарки "Киевские Контракты. Независимость"

24-25 августа киевляне и гости столицы соберутся на Контрактовой площади, чтобы отдохнуть, развлечься и открыть для себя новые украинские бренды - свои активности развернет Большая Подольская Ярмарка "Киевские Контракты. Независимость". Посетителей ждет маркет украинских производителей и хендмейда, мастер-классы, музыкальная сцена, фудкорт с различными блюдами и детские развлечения.

Почему производителям одежды, обуви и декора стоит принять участие в ярмарке "Киевские Контракты. Независимость"?

1. Ярмарка состоится на Контрактовой площади в выходные дни, приуроченные к главному празднику страны - Дню Независимости. Средняя посещаемость локации в течение дня в такое время составляет более 25 тыс. человек!

2. Наглядная презентация товара и услуг станет возможностью ознакомить со своей деятельностью максимальное количество потенциальных клиентов и партнеров.

3. Участие в ярмарке - это способ поделиться опытом, интересно и с пользой провести время, оценить свои недостатки и преимущества по сравнению с конкурентами.

4. "Киевские контракты" - это платформа для популяризации бренда, которая поможет качественно заявить о себе и повысить продажи.

5. Участники ярмарки получают скидки на будущие мероприятия, первыми узнают об интересных акциях и предложениях.

Отзывы участников Большой Подольской Ярмарки "Киевские Контракты" не оставляют сомнений, что это событие принесет только лучшие эмоции и результаты.

Заполнить анкету на участие:https://goo.gl/forms/kJQY6irQa9WOqx142

Контакты: kyivcontractsua@gmail.com

Сайт мероприятия: http://kyivcontracts.ufest.in.ua/

Соцсети:

https://www.facebook.com/KyivContracts/

https://www.facebook.com/events/152613655439253/