Почему украинскому производителю стоит стать участником ярмарки "Киевские Контракты. Независимость"

24-25 августа киевляне и гости столицы соберутся на Контрактовой площади, чтобы отдохнуть, развлечься и открыть для себя новые украинские бренды - свои активности развернет Большая Подольская Ярмарка "Киевские Контракты. Независимость". Посетителей ждет маркет украинских производителей и хендмейда, мастер-классы, музыкальная сцена, фудкорт с различными блюдами и детские развлечения.
Почему производителям одежды, обуви и декора стоит принять участие в ярмарке "Киевские Контракты. Независимость"?
1. Ярмарка состоится на Контрактовой площади в выходные дни, приуроченные к главному празднику страны - Дню Независимости. Средняя посещаемость локации в течение дня в такое время составляет более 25 тыс. человек!
2. Наглядная презентация товара и услуг станет возможностью ознакомить со своей деятельностью максимальное количество потенциальных клиентов и партнеров.
3. Участие в ярмарке - это способ поделиться опытом, интересно и с пользой провести время, оценить свои недостатки и преимущества по сравнению с конкурентами.
4. "Киевские контракты" - это платформа для популяризации бренда, которая поможет качественно заявить о себе и повысить продажи.
5. Участники ярмарки получают скидки на будущие мероприятия, первыми узнают об интересных акциях и предложениях.
Отзывы участников Большой Подольской Ярмарки "Киевские Контракты" не оставляют сомнений, что это событие принесет только лучшие эмоции и результаты.
Заполнить анкету на участие:https://goo.gl/forms/kJQY6irQa9WOqx142
Контакты: kyivcontractsua@gmail.com
Сайт мероприятия: http://kyivcontracts.ufest.in.ua/
Соцсети:
https://www.facebook.com/KyivContracts/