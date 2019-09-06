Фестиваль современного искусства AIR ГОГОЛЬFEST пройдет в Виннице

Оргкомитет фестиваля современного искусства ГОГОЛЬ FEST и генеральные партнеры фестиваля Винницкий городской совет и Благотворительный фонд "Подольская община" приглашают на презентацию Международного междисциплинарного фестиваля современного искусства AIR ГОГОЛЬ FEST, который впервые полномаcштабно состоится в Виннице в течение 18-20 октября 2019 на территории завода "Кристалл".

Дата: 9.09.2019

13.00: перформативная практика "Лаборатории танца", площадь Ливерпуль.

14.00. Презентация AIR ГОГОЛЬ FES, пространство для идей # CHERDAK, ул. Соборная, 24 8 этаж, SKYPARK.

Спикеры:

Максим Демский – директор фестиваля современного искусства AIR ГОГОЛЬ FEST

Анна Басова – программный директор фестиваля современного искусства AIR ГОГОЛЬ FEST

Ольга Дерновая – заместитель директора департамента культуры Винницкого городского совета

Леся Найчук – представитель благотворительного фонда "Подольская община"

Андрей Палатный – куратор театральной программы фестиваля современного искусства AIR ГОГОЛЬ FEST

Александр Никитюк – куратор визуальной программы фестиваля современного искусства AIR ГОГОЛЬ FEST

Богдан Богрин – куратор музыкальной программы фестиваля современного искусства AIR ГОГОЛЬ FEST

Александра Венславовська – проектный менеджер фестиваля современного искусства AIR ГОГОЛЬ FEST в Виннице, модератор.

Организаторы анонсируют ключевые события и подробно расскажут о программе фестиваля, которая включает театральную, музыкальную, визуальную, образовательную и детскую программы.

Изюминкой театральной программы станут представления от немецкого и швейцарского театра, украинского независимого театра.

Спец-событием на фестивале станет опера-реквием "IYOV" от режиссера Влада Троицкого и при участии музыкально-театральной формации NOVA OPERA. Отметим, что в 2018 опера-реквием "IYOV" вошла в ТОП-10 опер мира.

Организаторы также обещают мощную музыкальную и ночную программы. Хедлайнеров музыкальной программы команда фестиваля объявит в ближайшее время. Ночная программа получила название GOGOLNIGHT и состоится в лучших традициях вечеринок от ГОГОЛЬFEST.

Отдельно поговорим о сотрудничестве киевской и винницкой команд фестиваля. Участники презентации расскажут, как родилась идея проведения фестиваля и о планах создания крупных художественных проектов в Виннице, которые помагают городу в поиске современной айдентики.

Увидеть один из таких проектов мы приглашаем Вас к началу презентации. Перформерка Антонина Егорова., Г. Винница, представит перформативном практику "Лаборатории танца" в 13.00, на площади Ливерпуль.

ГОГОЛЬLFEST – международный мультидисциплинарний фестиваль. За время существования (2007-2019 гг.), ГОГОЛЬLFEST посетили 575 тыс. зрителей, на 13 локациях в 3 городах состоялось 4 тыс. событий, в которых приняли участие 20 500 украинских и 1200 иностранных художников из 40 стран мира. В этом году ГОГОЛЬLFEST вошел в 20 лучших фестивалей Европы по рейтингу EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe) и получил официальный лейбл.

Дополнительная информация на официальном сайте фестиваля.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся