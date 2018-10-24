Олег Скрипка выступит в Киеве вместе с сыном: подробности

8 ноября в Доме звукозаписи Украинского радио состоится концерт Академического оркестра народной и популярной музыки. Солистами мероприятия станет дуэт лидера группы "ВВ" Олега Скрипки и его сына Устима.

"Если Устим изъявил желание петь и выступать, то это ему самому нужно, и, безусловно, я его поддерживаю! Я очень благодарен Устиму, что он ответственный, это очень хорошо. Впервые он выступал с оркестром в филармонии, когда приезжал Робертино Лоретти, пел на сцене вместе с ним его песни. И в этот вечер они обязательно прозвучат!", — комментирует Олег Скрипка.

Кроме произведений Лоретти, в программе вечера заявлены популярные украинские песни, оперные арии, композиции из репертуара Сальваторе Адамо, Адель, группы “Воплі Відоплясова”.

8 ноября 2018 года, Дом звукозаписи Украинского радио, 19:00. Билеты можно приобрести в театральных кассах города.