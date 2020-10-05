Легендарная группа "Кино" выступит в Киеве: фанаты услышат реальное пение Цоя

Знаменитая рок-группа "Кино", фронтменом которой был легендарный Виктор Цой, выступит в Киеве впервые за 30 лет после распада коллектива.

Концерт состоится во Дворце спорта 13 марта 2021 года. На сцене выступят именитые музыканты из "Кино": басисты Александр Титов и Игорь Тихомиров, а также бессменный гитарист – Юрий Каспарян. Песни будут исполняться голосом самого Виктора Цоя, сообщила пресс-служба организаторов.

В основе программы – голос лидера "Кино", оцифрованный с оригинальных многоканальных записей. К слову, один из создателей и продюсеров шоу – Александр Цой, сын Виктора.

Основная концепция проекта: показать, какими могут быть концерты культового рок-коллектива через 30 лет. Каспарян вместе с Тихомировым и Титовым будут исполнять песни позднего и раннего периода именно так, как они звучали вживую несколько десятков лет назад. Большая часть материала будет сыграна максимально близко к оригиналу, но не обойдется без импровизаций и новых прочтений.

Максимальный эффект присутствия будет поддерживать специальный видеоряд – практически полнометражный фильм, который состоит из графики, анимации, новых и архивных съемок. Видео, свет и музыка – синхронизированы в полноценное шоу. Подготовка мероприятия заняла несколько лет.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как состоялся последний концерт Виктора Цоя и группы "Кино". На грандиозном мероприятии в июне 1990 года на стадионе "Лужники" (Москва) присутствовали более 70 тысяч людей.