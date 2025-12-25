Звезды, которые угасли в этом году: кто из украинских знаменитостей ушел из жизни в 2025-м

2025 год стал годом болезненных потерь для украинской культуры, искусства и всей страны. Война, болезни, трагические аварии и вражеские обстрелы унесли жизни десятков известных украинцев – артистов, музыкантов, актеров, художников и военных, чьи имена хорошо знала публика.

Эти люди формировали украинское культурное пространство, выходили на сцену, снимались в кино, спасали жизни на фронте, волонтерили и защищали страну с оружием в руках. Их смерти стали не только личными трагедиями для родных, но и тяжелыми потерями для всего общества. OBOZ.UA вспомнил, кого именно потеряла Украина в 2025 году.

Владимир Раков

На войне погиб хореограф, режиссер-постановщик и победитель шестого сезона шоу "Танцуют все" Владимир Раков. Родом из Крыма, после начала полномасштабного вторжения он вступил в ряды ВСУ и воевал в составе 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила. Прошел бои под Херсоном, Бахмутом, Торецком и Часовым Яром. До войны Раков был одним из самых ярких танцовщиков страны, работал в Kozar Dance Theatre, сотрудничал с шоу "Танцы со звездами" и снимался в рекламе мировых брендов.

Василий Черношкур

25 января умер народный артист Украины Василий Черношкур. Ему было 78 лет. Актер более четырех десятилетий служил в Херсонском областном академическом музыкально-драматическом театре им. Николая Кулиша, где сыграл более чем в 200 спектаклях. Также он преподавал в Херсонском государственном педагогическом университете, работал на Радио "Культура" и снимался в популярных сериалах.

Анна Жук (Анет)

24 января трагически погибла украинская блогер Анна Жук, известная как Анет. Она попала в смертельное ДТП на трассе Харьков – Киев. По данным полиции, автомобиль Lexus столкнулся с припаркованным грузовиком. Анна погибла на месте, ее муж и ребенок получили тяжелые травмы. Мужу блогера объявили подозрение, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Анатолий Кривохижа

Народному артисту Украины, балетмейстеру и одному из патриархов украинской хореографии Анатолию Кривохиже было 99 лет. Он основал легендарный ансамбль "Ятрань" и театр музыки, песни и танца "Зоряны", оставив огромный след в истории украинского народного танца.

Анастасия Кольвах

1 февраля в результате российского ракетного удара по жилому дому в Полтаве погибла актриса и волонтер Анастасия Кольвах. Она работала в Театре современного диалога, активно волонтерила, сотрудничала с UAnimals и помогала животным. Ее муж служит в ВСУ.

Алексей Самойленко

19 февраля на фронте погиб актер Алексей Самойленко. Он добровольно пошел защищать Украину с первых дней полномасштабной войны. Родом из Донецкой области, Самойленко хорошо осознавал, за что воюет.

Таисия Литвиненко

6 апреля умерла народная артистка Украины Таисия Литвиненко. Ей было 90 лет. Актриса стала символом украинского театра и кино, а ее роль Химки в фильме "За двумя зайцами" навсегда вошла в историю. Она была отмечена многочисленными государственными и художественными наградами.

Маргарита Половинко

На фронте погибла 31-летняя художница, волонтер и парамедик Маргарита Половинко. Она служила в составе 3-й отдельной штурмовой бригады, эвакуировала раненых с самых опасных участков фронта.

Александр Чечун

Участник команды "Стадион Диброва" из "Лиги смеха" Александр Чечун почти год боролся за жизнь после тяжелого ранения, полученного на фронте.

Андрей Гураль

В смертельном ДТП погиб композитор, аранжировщик и звукорежиссер Андрей Гураль. Ему было 46 лет. Он работал с Гайтаной, Тоней Матвиенко, Иво Бобулом, группой "Без обмежень" и многими другими артистами.

Максим Нелипа

12 мая Украина потеряла артиста и звезду "Дизель Шоу" Максима Нелипу. Он стал на защиту Родины еще в марте 2022-го и проходил службу в составе 14-го отдельного полка беспилотных авиационных комплексов. Незадолго до смерти телеведущий был назначен командиром роты. Церемония прощания с актером состоялась 23 мая.

Назар Малик

22 мая на Покровском направлении погиб актер и офицер ВСУ Назар Малик. Он был участником театрализованного проекта "Ночь в университете" и вступил в ряды Сил обороны в 2024 году.

Юрий Фелипенко

15 июня 2025 года во время выполнения боевого задания погиб украинский актер Юрий Фелипенко. После полномасштабного вторжения РФ он добровольно вступил в ряды Сил обороны Украины и служил в батальоне ударных БПАК "Ахиллес" 92-го отдельного штурмового батальона.

Прощание состоялось 19 июня в Киеве. Фелипенко имел принципиальную гражданскую позицию и осознанное решение защищать государство на фронте, что сейчас продвигает его жена – Екатерина Мотрич.

Игорь Поклад

В 83 года умер композитор Игорь Поклад – автор песен, ставших классикой украинской эстрады: "Любимая", "Дикие гуси", "Волшебная скрипка", "Песня о матери". Композитор пережил оккупацию Ворзеля, разрушение и минирование собственного дома, но продолжал творить. Он оставил после себя более 150 песен, музыку к десяткам фильмов, мультфильмов и театральных спектаклей, а также мемуары "По ту сторону рояля", изданные в 2024 году.

Богдан Богач

Ушел из жизни соучредитель "Пиккардийской Терции", заслуженный артист Украины Богдан Богач. Ему было 50 лет. Причину смерти не разглашали. Богач был одним из ключевых голосов коллектива с момента его создания в 1992 году. В 2024 году он покинул формацию по состоянию здоровья.

Артем Стовпяцкий

На фронте погиб участник команды КВН "С потолка" Артем Стовпяцкий. Он был хорошо известен в Черниговской лиге КВН, где команда считалась одной из самых успешных. Коллектив представлял Чернигов на всеукраинских фестивалях, в частности в Ялте, где получал высокие оценки жюри. Обстоятельства гибели военного пока не разглашали.

Алексей Наконечный

Актер и доброволец ВСУ Алексей Наконечный с позывным "Артист" погиб в ДТП после трех с половиной лет службы на фронте. Трагедия произошла, когда он возвращался в свою часть после короткого отпуска, во время которого видел жену и трехмесячного сына.

Андрей "Дизель" Яценко

Внезапно умер музыкант, лидер и основатель группы Green Grey Андрей Яценко. Причиной смерти называют проблемы с сердцем. После начала полномасштабной войны Яценко вступил в ряды Территориальной обороны и служил в подразделении ПВО. Прощание состоялось 23 октября в Доме кино в Киеве.

Вадим Тупчий

Во время ночного обстрела Киева 25 ноября российскими дронами-камикадзе погиб известный бутафор и художник-декоратор Вадим Тупчий, создавший легендарные носы для "Шоу долгоносиков". Прямое попадание "Шахеда" разрушило его квартиру на Русановке, где он жил и работал более 26 лет.

Михаил Клименко

7 декабря 2025 года умер солист группы ADAM Михаил Клименко. Он долгое время боролся с туберкулезным менингитом и три недели находился в коме. Прощание с артистом состоялось в Киевской филармонии, где звучали его песни, а зал был заполнен цветами. Клименко оставил после себя творчество, посвященное теме любви, что и было его главной изюминкой.

Иван Кононенко

Актер, стронгмен и военный Иван Кононенко, звезда сериала "Слуга народа", погиб на Курском направлении. Почти год его считали пропавшим без вести. Кононенко ушел на фронт добровольцем в 2022 году, после ранения вернулся к службе и снова отправился на передовую. У него остались двое сыновей.

Степан Гига

12 декабря 2025 года умер народный артист Украины Степан Гига. После срочной операции он находился в тяжелом состоянии. По неофициальной информации, здоровье артиста ухудшилось на фоне сахарного диабета. Прощание состоялось во Львове, а похоронили певца на Лычаковском кладбище под пение его песен и гимна Украины.

Петр Остапишин

Во Львове умер заслуженный и народный артист Украины, легендарный диктор и ведущий Петр Остапишин. Он более 38 лет был лицом программы "Концерт поздравлений" на львовском телевидении. Коллеги и городские власти называли его голосом эпохи и символом телевизионной традиции Львова.

