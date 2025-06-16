Звезду 'Мажора' Прилучного включили в 'черный список' Латвии за поддержку войны в Украине: что он сделал

Российскому актеру Павлу Прилучному, который известен аудитории благодаря главной роли в сериале "Мажор", запретили въезд на территорию Латвии. Министр иностранных дел государства Байба Браже внесла артиста, который публично поддержал начало полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины, в "черный список".

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В перечень нежелательных лиц на территории Латвии попала и ведущая-пропагандистка "Первого канала" Екатерина Андреева. Об этом государственный деятель сообщила на личной странице в соцсети X.

"Я приняла решение внести граждан России Павла Прилучного и Екатерину Андрееву в список нежелательных для Латвии лиц и установить им запрет на въезд на неопределенный срок. Решение принято в соответствии с частью 2 статьи 61 закона об иммиграции", – написала Байба Браже.

Согласно вышеупомянутой статье, граждане иностранного государства могут быть внесены в "черный список", если есть основания полагать, что они представляют угрозу национальной безопасности, общественному порядку или могут помешать расследованию уголовного дела. С начала полномасштабной войны был запрещен въезд на территорию Латвии десяткам граждан России, которые поддержали кровавую деятельность Кремля.

После 24 февраля 2022 года Павел Прилучный высказался за проведение так называемой "СВО". Более того, актер активно способствует тому, чтобы вражеская армия убивала украинцев. Во время одного из спектаклей с участием путиниста, на сцену вышел российский солдат и поблагодарил звезду "Мажора" за помощь его подразделению.

Со своей стороны Прилучный выдал: "Хочу сказать, что важно помогать не только ребятам финансово, но и оказывать моральную поддержку".

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