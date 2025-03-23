'Это как смотреть в зеркало': 10 звездных женщин и мужчин, невероятно похожих между собой. Фото

Наш мозг обладает поразительной способностью находить у других знакомые черты лица. Это позволяет ему быстро запомнить внешность и, опираясь на прошлый опыт, предположить, какой характер имеет тот или иной человек. Сходство проявляется не только среди родственников, но и между совершенно незнакомыми людьми, когда биологическое объяснение найти сложно. Например, актрисы, которых часто путают, Джессика Честейн и Брайс Даллас Ховард, не имеют между собой родственных связей.

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А что, если речь идет о представителях разного пола? Их черты лица тоже могут быть подобными. Так, американская певица Билли Айлиш и ирландский актер Киллиан Мерфи имеют одинаковую форму носа, выразительные пухлые губы и характерный "усталый" взгляд. И это только один из множества примеров! Какие еще звездные "двойники" удивят вас? Узнайте в материале OBOZ.UA.

Кристофер Уокен и Скарлетт Йоханссон

Американская актриса Скарлетт Йоханссон невероятно похожа на своего коллегу Кристофера Уокена в молодости. Только взгляните на их выразительные глаза, формы носов, высокие скулы, пухлые губы и густые светлые волосы. Если бы какой-то режиссер решил снять эффектную историю о братьях и сестрах (или же об отце и дочери, учитывая, что разница между ними – 41 год), эти двое без лишних усилий прошли бы кастинг.

Кейт Бекинсейл и Райан Рейнольдс

Английская актриса Кейт Бекинсейл – звездная "копия" канадского актера Райана Рейнольдса: те же глаза, скулы, нос, форма лица и улыбка. Звезда супергеройского комедийного фильма "Дэдпул" (2016) не отрицает, что сходство действительно есть. "Это как смотреть в зеркало", – сказал он шоу Today. Бекинсейл тоже отшутилась на эту тему, когда посетила The Tonight Show: "Я выгляжу точь-в-точь как Райан Рейнольдс. Это шокирует! Например, иногда вижу автобус, который проезжает с рекламой, и думаю, что я горячо выгляжу. А потом... О, погоди, это же не я".

Дженнифер Коннелли и Дэниел Дэй-Льюис

Кажется, что американская актриса и модель Дженнифер Коннелли – "женская версия" английского актера Дэниела Дэй-Льюиса. У обеих знаменитостей густые брови, зеленые глаза, высокий лоб, овальная форма лица, аристократический нос и скромная улыбка. Добавим, что в молодости Дэй-Льюис имел густые черные волосы (оттенок, как сейчас у Коннелли!).

Тейлор Свифт и Avicii

Американская певица Тейлор Свифт без макияжа феноменально похожа на шведского диджея Avicii (настоящее имя – Тим Берглинг), которого не стало в 2018 году. В 2014-м знаменитость даже опубликовала в Instagram коллаж, на котором соединены половинки лиц, и написала: "Увидев это фото, я сразу же позвонила родителям и спросила, не похитили ли они меня из семьи Avicii в Швеции, когда я была младенцем... Конечно, они возражали. Еще бы".

Имоджен Путс и Джуд Лоу

Английская актриса Имоджен Путс своими чертами лица напоминает английского актера Джуда Лоу в молодости. Особенно это заметно в ее улыбке, глазах, а также в подбородке и форме носа. Это – еще один яркий пример того, как гены могут создавать удивительно похожих людей, независимо от их происхождения и родственных связей.

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