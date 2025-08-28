УкраїнськаУКР
Звезда "Женского доктора" Андрей Исаенко показал свою уютную квартиру в неприметной 9-этажке. Фото

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
243
Украинский актер Андрей Исаенко продемонстрировал, как выглядит его квартира в Киеве. Звезда сериала "Женский доктор" живет в девятиэтажке вместе со своей женой Олесей и дочерью Марией.

Семья предпочла светлые тона в интерьере недвижимости, поэтому она имеет очень уютный вид. Небольшую экскурсию по жилью заслуженный артист Украины провел для проекта "Головна роль".

Кухня в квартире Андрея Исаенко не слишком большая, однако наполнена всеми необходимыми вещами. В комнате расположен круглый стол, поверхность для приготовления пищи, холодильник, микроволновка и другая техника. Интересным акцентом интерьера помещения являются светлые шторы с цветным принтом.

Не менее уютной является и гостиная в недвижимости актера. Он пообщался с ведущим, сидя на диване, который накрыт пледом в клеточку. Стены комнате выкрашены в светлый цвет. На фоне Исаенко и журналиста можно разглядеть часть коридора, который семья задекорировала с помощью картины.

Дом актера был поврежден в результате российской атаки

Стоит отметить, что в марте этого года, во время очередного российского обстрела Киева, в дом, где живет звезда "Женского доктора", попали обломки дрона "Шахед". К счастью, актер с семьей не пострадали. Позже Андрей Исаенко рассказал в эксклюзивном интервью OBOZ.UA, что обломок дрона попал в первый подъезд дома, а они живут и первом.

