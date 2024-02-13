Звезда сериала 'Школа' призналась, что встречается с мужчиной старше ее на 10 лет: познакомились в сети

Украинская актриса Ирина Кудашова, известная прежде всего по роли Вероники в сериале "Школа", призналась, что находится в отношениях с мужчиной старше ее на 10 лет. 24-летняя знаменитость пока скрывает своего возлюбленного и только регулярно делится снимками с роскошными букетами цветов, которые от него получает.

Актриса рассказала, что познакомилась с бойфрендом в сети. Подробностями личной жизни Кудашова поделилась в программе "Утро в большом городе".

Сначала Ирина и мужчина общались только онлайн, но со временем отважились на встречу. Так и началась их история любви.

"Он мне написал, началось общение на расстоянии, так и познакомились", – поделилась звезда.

34-летний кавалер знаменитости – не из сферы шоу-бизнеса. Актриса не стала много рассказывать, однако уточнила, что любимый, в отличие от нее, не связан с творчеством.

"Он вообще никак не связан с творчеством, он абсолютно в технической профессии", – раскрыла Кудашова.

Как писал OBOZ.UA, 48-летняя певица Lama впервые за долгое время показала своего возлюбленного, младшего ее на 18 лет, и рассказала, почему они переехали жить в лес. Все подробности – в нашем материале.

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