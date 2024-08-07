Звезда сериала 'Медведь' и новой 'Фантастической четверки' засветился в вышиванке. Фото

Звезда сериала "Медведь" и будущего ремейка "Фантастической четверки" американский актер Эбон Мосс-Бакрак засветился в вышиванке от Etnodim в коллаборации с дизайнером Надеждой Шаповал. Изделие под названием "Вавилон XX" было вдохновлено одноименным украинским фильмом с участием легендарного Ивана Миколайчука.

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На снимке, опубликованном модельером на своей Instagram-странице, можно увидеть Мосс-Бакрака в светлой льняной рубашке с вышивкой в виде цветов и белыми кистями. Как отмечают создатели, прообраз вышиванки промелькнул в кино 1979-го года – ее носил главный герой Фабиан.

"Рубашка достаточно универсальна: она одинаково подойдет для торжественных случаев, жарких поездок или повседневных городских прогулок. Прекрасно смотрится как на мужчинах, так и на женщинах", – говорится на сайте Nadiia World. Цена вышиванки составляет 6900 гривен.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Эбон Мосс-Бакрак оказался фанатом Украины. В частности, потому, что жена актера – фотограф из Киева. Подробности – в нашем материале.

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