Звезда 'Пятницы 13' Лар Пак Линкольн умерла при неизвестных обстоятельствах

Умерла американская актриса Лар Пак Линкольн, прославившаяся своими ролями в культовой франшизе "Пятница 13" и драматическом сериале "Приземление узлов". Ей было 63 года.

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Печальное известие сообщила компания Actors Audition Studios, основанная Линкольн в родном городе Даллас, штат Техас. Как сообщает Daily Mail, причина смерти официально не разглашается, несмотря на известные проблемы со здоровьем актрисы в прошлом.

Хотя звезда долгое время боролась с раком молочной железы, перенесла 17 операций за пять лет, пока не подтверждено, что болезнь повлекла ее смерть. По словам представителей студии, семья просит не беспокоить ее в это тяжелое время и призывает делать пожертвования благотворительным организациям, связанным с поддержкой актерского сообщества.

Лар Пак Линкольн продолжала работать до последних лет жизни. Она приняла участие в нескольких проектах, еще ожидающих релиз, в частности в фильмах "Молодые большевики" и "Плохая с****".

Ее личная жизнь также была наполнена потерями. В 2015 году после борьбы с раком ушел из жизни ее муж Майкл Линкольн, с которым она была в браке 14 лет. У актрисы остались дети Пайпер и Тревор, братья и сестры Карен и Майкл, а также четверо внуков – Одру, Бенджамин, Джек и Мия.

Лар Пак Линкольн (настоящее имя – Лори Джилл Парк) родилась в семье военного и еще с детства мечтала о сцене. Уже в третьем классе она твердо решила стать актрисой. Начав карьеру как модель, она быстро перешла к рекламе и училась актерскому мастерству, чтобы реализовать мечту на экране.

Ее прорыв произошел в 1985 году с телефильмом "Дети ночи", где она сыграла сложную и драматическую роль молодой проститутки-подростка – персонаж, основанный на реальной истории. Именно эта роль, по словам Линкольн, стала точкой отсчета ее отношения к профессии.

Настоящую славу актрисе принесло участие в "Пятница, 13-е, часть 7: Новая кровь", где она сыграла Тину – девушку с телекинетическими способностями, вступающую в смертельную схватку с Джейсоном Вурхизом. Эта часть стала новым поворотом в серии слешеров и остается одной из самых любимых среди фанатов франшизы.

Значительная часть ее позднейшей карьеры была посвящена обучению новых актеров. Она основала Actors Audition Studios, где проводила мастер-классы и учила молодежь. В 2008 году Лар опубликовала книгу "Начните работу без обмана", которая стала настольным пособием для многих желающих попасть в мир шоу-бизнеса.

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