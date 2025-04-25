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Звезда "Пятницы 13" Лар Пак Линкольн умерла при неизвестных обстоятельствах

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
2 минуты
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Звезда 'Пятницы 13' Лар Пак Линкольн умерла при неизвестных обстоятельствах

Умерла американская актриса Лар Пак Линкольн, прославившаяся своими ролями в культовой франшизе "Пятница 13" и драматическом сериале "Приземление узлов". Ей было 63 года.

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Печальное известие сообщила компания Actors Audition Studios, основанная Линкольн в родном городе Даллас, штат Техас. Как сообщает Daily Mail, причина смерти официально не разглашается, несмотря на известные проблемы со здоровьем актрисы в прошлом.

Звезда "Пятницы 13" Лар Пак Линкольн умерла при неизвестных обстоятельствах

Хотя звезда долгое время боролась с раком молочной железы, перенесла 17 операций за пять лет, пока не подтверждено, что болезнь повлекла ее смерть. По словам представителей студии, семья просит не беспокоить ее в это тяжелое время и призывает делать пожертвования благотворительным организациям, связанным с поддержкой актерского сообщества.

Лар Пак Линкольн продолжала работать до последних лет жизни. Она приняла участие в нескольких проектах, еще ожидающих релиз, в частности в фильмах "Молодые большевики" и "Плохая с****".

Ее личная жизнь также была наполнена потерями. В 2015 году после борьбы с раком ушел из жизни ее муж Майкл Линкольн, с которым она была в браке 14 лет. У актрисы остались дети Пайпер и Тревор, братья и сестры Карен и Майкл, а также четверо внуков – Одру, Бенджамин, Джек и Мия.

Звезда "Пятницы 13" Лар Пак Линкольн умерла при неизвестных обстоятельствах

Лар Пак Линкольн (настоящее имя – Лори Джилл Парк) родилась в семье военного и еще с детства мечтала о сцене. Уже в третьем классе она твердо решила стать актрисой. Начав карьеру как модель, она быстро перешла к рекламе и училась актерскому мастерству, чтобы реализовать мечту на экране.

Ее прорыв произошел в 1985 году с телефильмом "Дети ночи", где она сыграла сложную и драматическую роль молодой проститутки-подростка – персонаж, основанный на реальной истории. Именно эта роль, по словам Линкольн, стала точкой отсчета ее отношения к профессии.

Настоящую славу актрисе принесло участие в "Пятница, 13-е, часть 7: Новая кровь", где она сыграла Тину – девушку с телекинетическими способностями, вступающую в смертельную схватку с Джейсоном Вурхизом. Эта часть стала новым поворотом в серии слешеров и остается одной из самых любимых среди фанатов франшизы.

Звезда "Пятницы 13" Лар Пак Линкольн умерла при неизвестных обстоятельствах

Значительная часть ее позднейшей карьеры была посвящена обучению новых актеров. Она основала Actors Audition Studios, где проводила мастер-классы и учила молодежь. В 2008 году Лар опубликовала книгу "Начните работу без обмана", которая стала настольным пособием для многих желающих попасть в мир шоу-бизнеса.

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