Звезда 'Основного инстинкта' Шэрон Стоун воспроизвела культовую сцену со скрещенными ногами, вошедшую в историю кино. Фото

Американская актриса Шэрон Стоун воспроизвела знаменитую сцену полицейского допроса из фильма "Основной инстинкт". Звезда повторила позу со скрещенными ногами спустя 32 года после выхода культовой киноленты.

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Обновленным фото артистка поделилась в своем Instagram. 66-летняя американка выбрала более откровенный образ чем для оригинального, вошедшего в историю, кадра.

Для воспроизведения популярной сцены Шэрон Стоун одела кружевной комплект нижнего белья розово-белого оттенка. Образ актриса дополнила темно-синими каблуками с ремешками и объемным ожерельем из жемчуга. Эффектным акцентом локации для фото стало массивное кресло с золотыми ножками, покрытое меховой тканью.

В оригинальной сцене фильма "Основной инстинкт" Шэрон Стоун была одета в короткое белое платье и кашемировую накидку. Ее героиня Кэтрин Тремелл находилась на допросе, касающемся убийства рок-звезды Джонни Боза. Женщина чувствовала себя уверенно и спокойно, поэтому общалась с полицейскими скрестив ноги.

Актриса была очарована своим белым образом, поэтому решила забрать его со съемочной площадки: "Я заключила договор, что смогу оставить себе одежду. Люди думали, что я сумасшедшая, но правда в том, что мне платили меньше, чем моим коллегам-мужчинам. Я заработала 500 000 долларов, а Майкл –14 миллионов долларов, поэтому хранить мои костюмы было очень разумно.

Ранее OBOZ.UA писал, что Шэрон Стоун впервые раскрыла имя продюсера, заставившего ее к интиму с партнером фильма ради экранной "химии".

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