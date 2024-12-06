Звезда 'Оппенгеймера' объявила себя транс-мужчиной и кардинально изменила стиль. Фото до и после

Эмма Дюмон, американская актриса и звезда "Оппенгеймера", осуществила каминг-аут и сменила местоимения на "они, их". Теперь знаменитость просит называть ее Ник Дюмон, осознав себя транс-мужчиной и небинарным лицом.

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Об этом стало известно из описания Instagram-страницы артистки. "Они идентифицируют себя как транс-сексуальное небинарное лицо. Их рабочее имя все еще будет Эмма Дюмон, но с друзьями и семьей они будут называть себя Ник", – рассказал представитель звезды TMZ. В соцсетях они все чаще выставляют фото в новом образе – с короткой стрижкой и одеждой унисекс.

Дюмон стала известна относительно недавно, несмотря на то, что актерскую карьеру Эмма начала в 12 лет. В 2011 году юная актриса получила главную роль в фильме "Метро", а также сыграла в телесериале "Балерина". Однако узнаваемость звезде принесла кинолента Кристофера Нолана, где она превратилась в Джекки Оппенгеймер.

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