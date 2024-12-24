Звезда 'МастерШеф' Лиза Глинская рассекретила имена дочерей-близнецов и показала их вблизи. Видео

Победительница 2 сезона кулинарного реалити-шоу "МастерШеф" Лиза Глинская, которая недавно стала мамой, рассекретила имена своих дочерей-близнецов. Новоиспеченные родители назвали малышей Соломией и Полиной.

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На своей странице в Instagram звезда показала трогательные кадры первой фотосессии наследниц. Она искренне поблагодарила всех подписчиков за поддержку и поздравила украинцев с грядущими праздниками.

"Дорогие мои, я получила от вас десятки тысяч поздравлений и продолжаю получать сотни сообщений каждый день. Извините, если еще не ответила, я обязательно перечитываю каждое сообщение. Как много любви, поддержки, трогательных историй и искренних слов. Безгранично вам благодарна. Мы, вместе с моими крохами – Соломийкой и Полюсей, поздравляем вас с грядущим Рождеством", – написала кондитер.

На своей первой в жизни фотосессии девочки предстали перед камерой в нескольких разных нарядах. Лиза Глинская вместе со своим мужем Максимом Большаковым выбрали для них нежные образы с мерцающими коронами и аккуратными веночками. Также новоиспеченные родители обратили внимание на более оригинальные костюмы, поэтому их дочки позировали в пушистых шапочках с ушками.

Дополнительно кондитер пожелала всем женщинам, которые мечтают стать мамами, чтобы их желания как можно скорее воплотились в жизнь, а тем, кто уже носит ребенка под сердцем, – мира и уверенности в будущем.

Кадрами с первой фотосессии маленьких Соломии и Полины звезда "МастерШеф" умилила своих подписчиков, поэтому в комментариях появилось много добрых слов.

"Так красиво. Одна папина дочь, одна мамина".

"Искренне поздравляю! Счастье вашей семье, а девочкам крепкого здоровья и вкусного молочка! Пусть растут в любви и мире".

"Какая же нежность и милота".

Напомним, 19 декабря 2024 года Лиза Глинская поделилась с поклонниками, что стала мамой двух девочек. Правда, малыши появились на свет почти на два месяца раньше, однако кондитер решила скрыть радостную новость. В своих соцсетях звезда опубликовала ролик, где более подробно рассказала обо всем периоде беременности и поделилась, что в роддоме была вынуждена прятаться в укрытие из-за российских обстрелов.

Пополнение в семье было долгожданным событием для Лизы Глинской, ведь 15 лет назад из-за халатности врачей она потеряла ребенка. Звезда рожала в Ялте, однако во время родов возникло кровотечение и малыш появился на свет мертвым.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Остапчуки вблизи показали лицо новорожденного сына и нежные кадры, сделанные во время родов.

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