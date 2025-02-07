Большой, как Париж, а люди говорят по-русски: бразильский режиссер свозил родителей в Украину и поделился впечатлениями от Киева

Бразильский режиссер Гуто Пашко, который родился в семье украинских эмигрантов, свозил своих родителей в Украину. Его предки уехали в Бразилию еще в конце ХIX века, так что мама и папа сценариста ни разу не были на территории нашей страны, хотя и продолжают общаться на соловьином.

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По словам культурного деятеля, когда он попал в Киев, был удивлен размерами города. Дело в том, что представление режиссера об Украине строилось только на историях дедушки, который в большинстве случаев описывал села на Галичине. Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA.

"С детства я слушал истории об Украине только от своего деда Иосифа, который никогда там не был. Вспоминаю, когда в 2005 году я впервые прилетел в Киев, то первое, что подумал: "Это не то, что рассказывал мне дедо!" Я увидел большой мегаполис, такой, как Милан, Лиссабон или Париж. Только когда приехал во Львов, потом в Тернополь, когда ездил по селам, там я узнавал родную Галичину, описанную моим дедом", – поделился сценарист.

Как отметил Гуто Пашко, для его родителей путешествие в Украину также стало абсолютный приключением. Отец и мать режиссера никогда не выезжали из Бразилии и не летали на самолете, поэтому поездка была насыщена большим количеством новых вещей.

Сценарист вспомнил, как во время прогулки по улицам Киева его родственники услышали русский язык и подумали, что украинский звучит именно так. Это заставило маму и папу Гуто Пашко сильно переживать, ведь они считали, что их никто не сможет понять.

"Мои же родители никогда не уезжали из Бразилии, никогда не летали самолетом, все было для них новое. Когда в Киеве они услышали русский, то подумали, что это и есть настоящий украинский язык, а не тот, на котором они разговаривали в Бразилии. И очень волновались, что их никто не будет понимать! Семья по линии отца – Пашко, родом из села Ясенов Львовской области, а по линии матери – Тарнавских, родом из села Скваржава, что сейчас также относится к Львовской области, но до Второй мировой войны принадлежало Тернопольщине. На Галичине их украинский язык понимали, и они наконец почувствовали себя как дома", – поделился режиссер.

Полное интервью с Гуто Пашко выйдет 9 февраля на сайте OBOZ.UA

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